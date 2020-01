Katedrála Notre Dame před požárem a po něm. Podívejte se na jedinečný dokument ve virtuální realitě

Letos v dubnu to bude rok, co katedrálu Notre Dame – historickou pýchu Paříže – zasáhl ničivý požár. Od té doby je monumentální gotická stavba uzavřena pro veřejnost a probíhá zde náročná rekonstrukce. Možnost, jak se podívat do nitra jedinečné stavby, ale přesto máte. Dokument ve virtuální realitě určený pro platformu Oculus TV vás provede památkou před vypuknutím požáru a ukáže i zničené části ve stavu, v jakém byly po jeho uhašení.

VR dokument s názvem „Rebuilding Notre Dame“ má na svědomí studio Targo, které se zabývá vývojem obsahu pro virtuální realitu. Pro jeho zhlédnutí budete potřebovat některý z podporovaných headsetů Oculus Go, Oculus Quest nebo Samsung Gear VR. Součástí dokumentu jsou vedle jedinečných panoramatických záběrů také rozhovory se zajímavými osobnostmi popisujícími historii, současnost i budoucnost legendární stavby.