Kauza BatteryGate končí dohodou. Apple musí ještě doplatit 113 milionů dolarů

Apple mezi léty 2014 - 2016 řešil problémy se stárnoucími bateriemi iPhonů po svém. Na pozadí telefony úmyslně zpomaloval. A když se na to přišlo, jednalo se o kauzu #BatteryGate obřích rozměrů. Koncem roku 2017 Apple přiznal, že je zpomalování záměrné kvůli zachování životnosti baterie. Jenže, veřejnost to viděla spíše jako výmluvu pro „plánované zastarávání“ a potřebu neustále kupovat nové a samozřejmě daleko „výkonnější“ iPhony.

Už letos v březnu bylo Applu nařízeno, aby v rámci předběžného opatření zaplatil všem poškozeným uživatelům iPhonů, u nichž se zpomalení objevilo, fixní částku 25 dolarů (cca 550 Kč). Apple na to měl vyčlenit minimálně 310 a maximálně pak 500 milionů dolarů (až 11,1 mld. Kč). Ale tím celá kauza neskončila. Ve více než třiceti amerických státech byly totiž již od vypuknutí kauzy podány žaloby proti Applu, které se táhly až do středy 18. listopadu. Den na to Apple přijal dohodu o mimosoudním vyrovnání.

Apple tak doplatí ještě dalších 113 milionů dolarů (cca 2,5 mld. Kč), které budou rozděleny tak, že 24,6 mil. USD připadne Kalifornii, 7,6 milionů dolarů bude rozděleno v Texasu a 5 milionů v Arizoně. Ta peníze využije k zaplacení právníků a také k ochraně uživatelských zájmů do budoucna. Součástí dohody je i to, že Apple vytvoří samostatnou webovou stránku, na které explicitně uvede, zda daná verze iOS nějak systémově ovlivní výkon telefonu ve vztahu k použité baterii.

Dohoda už leží na stole, a čeká se jen na to, až ji americké soudy schválí. A pro Apple se tím definitivně uzavře velmi nešťastná kapitola.

