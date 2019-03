Kde tohle skončí? Xiaomi má 100W nabíječku. Baterku nakrmí za čtvrt hodiny

Revoluční bateriová technologie, která by razantně zvýšila výdrž smartphonů, je v nedohlednu, tak se výrobci trumfují aspoň v rychlosti nabíjení. Mezi prodávanými zařízeními drží rychlostní rekord technologie Oppo Super VOOC, která zvládne 3 730mAh baterii mobilu Oppo Find X Lamborghini nabít z 0 na 100 % za 35 minut. Ale ani tam se nezastavíme.

Zatímco Oppo nabíjí výkonem 50 W, Xiaomi vypustilo video se 100W technologií, která nabije baterii o kapacitě 4 000 mAh za pouhých 17 minut. Pokud nechcete čekat na nejpomalejší poslední tři procenta, můžete odejít po čtvrthodině s baterií na 97 procentech. Navíc byl telefon při testu zapnutý, Oppo vypnuté, což rychlost nabíjení zvyšuje.

To už dává smysl – než si před odchodem z domu vyčistíte zuby, telefon se nabije na solidních pár hodin provozu. Technologie se jmenuje Xiaomi Super Charge Turbo a výrobce bohužel neříká, kdy se dostane do produkčních smartphonů. Můžeme jen hádat, že ji jako první dostane nějaký klíčový model a na řadě je Mi Mix 4. Tak že by nějaká jeho speciální edice?