Kdo v říjnu nic neukáže, jako by nebyl. Těšte se na výsuvný Honor Magic 2

Pokud nám z veletrhu IFA v Berlíně něco utkvělo v paměti, byla to krátkodobá ukázka smartphonu Magic 2 na tiskové konferenci Honoru. Futuristický telefon na slidech prezentace vypadal jako kompletně bezrámečkový, živé fotografie nás pak vyvedly z omylu. Přední FullView displej sice rámečky má, jsou však opravdu dost tenké. Displej by tak u telefonu mohl zabírat přes 95 procent čelní strany. Na veletrhu IFA se Honor k modelu Magic 2 krátce vyjádřil jako ke konceptu, ten se však, zdá se, zřejmě velmi brzy dostane do prodeje.

Na internetu se objevila pozvánka Honoru na představení smartphonu Magic 2, který má mít, stejně jako připravovaný Xiaomi Mi Mix 3, vysouvací zadní část. Po vysunutí se v centimetrovém pruhu nad displejem bude ukrývat selfie kamerka, reproduktor a další potřebná čidla. Velkou neznámou je jen to, zda bude vysunutí manuální nebo vám k němu pomůže malý motorek. Pozvánka naznačuje i to, že se čtečka otisků u nového smartphonu dostane pod AMOLED displej.

Ten má při úhlopříčce šesti palců nabídnout rozlišení 2 880 × 1 440 pix. Z dalších specifikací telefonu víme již jen o rychlém 40W nabíjení s patnácti bezpečnostními bariérami, které má být daleko rychlejší, než současné rychlonabíjecí standardy. Použitým čipsetem bude Kirin 980. Představení Honoru Magic 2 se podle pozvánky odehraje 26. října.

V říjnu se v ČR ukáže i nový Honor 8X:

Zatím se nám každým dne potvrzuje, že v říjnu se v redakci opravdu nudit nebudeme. Snad každý významný mobilní výrobce si na letošní desátý měsíc naplánoval nějakou zajímavou novinku.

Zdroj Androidpure