Kdy vám končí STK nebo občanka? Kolik zbývá doplatit za úvěr? Aplikace Debito vám to poví

Aplikace Debito je zdarma dostupná pro Android a iOS. Jedná se o on-line správce všech vašich dokladů, smluv, dokumentů a ostatně i financí. Díky ní tak máte všechno při ruce, takže se nemusíte probírat haldami papírů a to navíc v přehledném a intuitivním rozhraní. Výhodou je, že v ní vidíte, do kdy vám platí daný doklad, že vás aplikace informuje o výročí smluv, i že díky správě osobních financí víte, jak je na tom váš rozpočet. Nevýhodou pak to, že v iOS nikde nenajdete možnost, jak titul uzamknout heslem nebo pomocí Touch ID či Face ID.

Přihlášení do aplikace je nezbytné. Můžete tak učinit skrze Facebook, Google nebo e-mail. Aplikace se dělí do několika záložek, kdy vám jedna nabídne zadání nové položky či rozpočtu, další ukazuje přehledné grafy, následující aplikuje filtry vyhledávání. Údaje přidáváte do různých kategorií, záznamy můžete označovat i štítky. Důležité je, nenechat se z počátku odradit nutností zadávání různých dat. Investovaný čas se vám pak bohatě vrátí. Aplikace má navíc veliký potenciál následujícího růstu a vylepšování funkcí.