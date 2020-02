Kdybyste potřebovali natáčet čtyřmi objektivy zároveň… DoubleTake to umí kvalitně a zadarmo

Když se v září 2019 představovaly iPhony 11, byla na projekční ploše vidět aplikace FiLMiC Pro. Právě na ní Apple předvedl simultánní nahrávání z přední i zadní kamery telefonu. Tato funkce je sice součástí iOS 13, ale svedou ji pouze iPhony 11, XS a XR. Vývojáři však nyní vydali titul DoubleTake by FiLMiC Pro (zdarma pro iOS), který přináší hned dvě překvapení zároveň.

První je, že se jedná o zcela nový titul a ne jen přidání funkce formou aktualizace do populární aplikace FiLMiC Pro. Ta je určena k nahrávání videozáznamů a poskytuje všechny možné nástroje, které se mohou hodit i skutečným profesionálům. Druhé překvapení je cenová politika. Oproti tomu, kdy za FiLMiC Pro na iOS zaplatíte 379 Kč a FiLMiC Firstlight nabízí předplatné, můžete si titulu DoubleTake užívat bez jediné investice.

Aplikaci rozjedete na všech zařízeních s iOS 13. Na starších iPhonech však budete moci natáčet jen jedním objektivem. Titul je totiž určen především pro ty loňské ale i předloňské. A i ty jsou zde funkčně omezeny. Modely XS, XS Max a XR vám umožní nahrávat scénu čelní a jen jednou vybranou zadní kamerou zároveň. Pokud ale vlastníte některý z iPhonů 11, umí aplikace nahrávat záznam nejen z čelní ale i ze všech zadních fotoaparátů naráz. Např. v případě modelů 11 Pro tak máte v jednom videu 4 okna, každé z jiného objektivu.

Rozhraní je jednoduché, nečekejte takové možnosti, jakými oplývá FiLMiC Pro. Z pokročilejších funkcí se zde nachází jen RGB histogram, poté můžete uzamknout ostření a expozici. Ikona objektivu v levém dolním rohu vám poskytne vybrat si ty, kterými chcete nahrávat a určit si počet snímků za sekundu. Těch může být 24, 25 a 30. Nahrává se v kvalitě 1080p, víc pro simultánní natáčení nedovolí Apple API.

Ikona v pravém horním rohu pak mění rozvržení poskládání obrazů po displeji. Vyjma toho, aby byly vedle sebe, tak můžete použít např. PiP, kterou lze jakkoli v rozhraní posouvat, klepnutím jej přiblížit nebo jej okamžitě „zahodit“ mimo obraz. Druhé video přitom bude stále nahrávat scénu, kterou potřebujete. Najdete zde i ikonu minimalizace sekundárního okna, což jistě ocení mnozí „vlogeři“ a outdooroví sportovci.

V jednom záznamu totiž můžete mít rozdělenou obrazovku, na které ukazujete záběr ze zadní i čelní kamery, přičemž jedním kliknutím čelní záběr skryjete a dále komentujete, co se nachází už jen před vámi. Využití se ale může najít i při různých rozhovorech, kdy k nim nepotřebujete dvě kamery. V rozhraní se pak už nachází pouze přístup do galerie natočených videí a samozřejmě spoušť. Galerii má aplikace vlastní, takže pokud chcete vaše záznamy uložit do aplikace Fotky, musíte je nejdříve vyexportovat. S jakýmkoli střihem, editací ani filtry zde nepočítejte.