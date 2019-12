Když dva Korejci dělají totéž… LG má dva displeje místo jednoho ohebného a výrazně nižší cenu

Samsung Galaxy Fold je první telefon s ohebným displejem na českém trhu. LG G8X ThinQ je vlastně docela normální smartphone se solidní výbavou, výjimečný je přídavným krytem LG Dual Screen, který dostanete v ceně.

Není to fér srovnání, ale něco společného přece jen mají. Oba pochází z Koreje a oba jdou nad rámec displejové plochy běžného telefonu. A to bude tak všechno, co je spojuje. Ten předěl mezi dvěma displeji od LG znamená jiný koncept, jiné uživatelské prostředí, jiné možnosti a také jinou cenu. Výrazně nižší: 54 vs. 23 tisíc.

A hned malý update. Ve videu vtipkujeme, že čekáme rychlý pokles ceny tohoto stroje, ale realita předčila očekávání, G8X s DualScreenem už je za 19 tisíc (aspoň na Alze).

Najde si DualScreen své místo na trhu? Proslýchá se, že stejný koncept hodlá LG nasadit i u levnějších modelů…