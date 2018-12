Když mobil poroučí laseru v krabici. Vyzkoušeli jsme domácí gravírovačku Cubiio

Další z úspěšných projektů z Kickstarteru. Tvůrci si řekli o 25 tisíc dolarů, vybrali 1,4 miliónu. Kampať skončila už loni v létě, teď už si laserovou gravírovačku Cubiio můžete koupit. S bezpečnostním boxem, který zajišťuje ochranu očí, aktivní chlazení větrákem, stabilitu a správnou vzdálenost, stojí 570 eur (téměř 15 tisíc korun). Samotnou kostku se stativem koupíte za 370 eur (9 600 Kč).

Částky to nejsou úplně malé, takže co za své peníze dostanete? Co všechno lze vykreslit, v jaké kvalitě a na jaké materiály?