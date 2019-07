Když nefér, tak pro všechny! Vodafone převede na nevýhodné minutové účtování i zbývající paušály

V květnu Vodafone rozladil zákazníky s předplacenými kartami oznámením o přechodu na neférové minutové účtování hovorů (tzv. 60 + 60). Tehdy to zdůvodňoval zjednodušením a zpřehledňováním vyúčtování a na sociálních sítích popíral, že by se podobná politika měla týkat také paušálů. Neuplynuly ani dva měsíce a minutové zaokrouhlování přichází od 26. srpna 2019 i na všechny zbývající paušální tarify.

Vodafone se pochopitelně touto zatuchlou praktikou veřejně nijak nechlubí – k takovýmto změnám se tiskové zprávy nevydávají. Podle zákona však musí zákazníky dotčených paušálů dostatečně předem na změnu v podmínkách upozornit. Zákazníci tedy v těchto dnech ve svých vyúčtováních nacházejí následující formulaci (proto čtěte faktury od operátorů vždy až do konce!):

Protože se samozřejmě jedná o jednostranné zhoršení podmínek smlouvy pro zákazníka, má každý s takovým tarifem možnost vypovědět smluvní závazek bez sankcí. Je třeba to ale stihnout právě do okamžiku, kdy pravidla o novém způsobu účtování začnou platit – tedy do 26. srpna 2019.

Ze 100 volných minut třeba jen 50

Velkou zradou je, že účtování 60 + 60 se netýká pouze provolaných minut, které uskutečníte nad rámec volných jednotek v paušálu. Vodafone tento způsob aplikuje i na v tarifu zahrnuté volné minuty. U neomezených hlasových paušálů to je zákazníkovi jedno, u nižších tarifů například se stovkou volných minut se bude ukrajovat rovnou po 60 sekundách, i když váš hovor bude ve skutečnosti trvat třeba 10 sekund. Pokud jste v délce hovorů úsporní, nebude vám to nic platné.



Administrátor sociálních sítí Vodafonu Dominik asi v této době, kdy odpovídal na změnu účtování na předplacenkách před dvěma měsíci ještě netušil, co chystá tarifní oddělení „za překvápko“

To už je poměrně troufalá praktika, kdy máte předplacenou službu v nějakém objemu a operátor vám jí ve skutečnosti dodá jen zlomek. Přirovnat to můžeme třeba k tomu, jako kdyby vodárna počítala spotřebu vody v domácnosti po deseti litrech. Pokaždé, když zapnete kohoutek, abyste si umyli ruce nebo napustili vodu na kávu, by na vodoměru naskočilo 10 litrů.

Snaha přimět lidi přejít na nové tarify

Je velmi těžké říct, o co se Vodafone touto do očí bijící nepopulární změnou snaží. Vylepšení svého obrazu před veřejností to tedy určitě nebude. Oficiální vyjádření jsou plná mlžení o zjednodušování podmínek v účtování. V reálu jde zřejmě o snahu donutit zákazníky přejít ze starších nebo nižších paušálů (a předplacenek) na ty novější a neomezené, kde se účtování po minutách už neprojevuje. (Mimochodem celé nové, v červnu představené portfolio Red a Start tarifů běží hned od začátku v režimu 60 + 60.)



Stávající stav účtování hovorů (k 15. 7. 2019) podle podmínek na stránkách Vodafonu. Od 26. srpna 2019 se u všech tarifů objeví 60 + 60. Proti 1 + 1 (po sekundách) to znamená průměrné prodražení ceny jedné minuty o 25 %, proti 60 + 1 zhruba o 10 %.

Operátor si určitě uvědomuje, že tato změna může přimět některé zákazníky od něj úplně odejít. Proto se také snaží tohle nepopulární opatření zavést v co nejkratším čase, dokud konkurence nepředstavila svoje varianty nových tarifů, kde budou zřejmě figurovat i neomezená mobilní data. U T-Mobilu se dá očekávat, že nejpozději v polovině srpna svoji nabídku zveřejní, v horizontu týdnů by mělo s něčím podobným přijít také O2.

Připomeňme, že to byl právě Vodafone, který se v roce 2012 začal jako první vymezovat proti neférové praktice minutového účtování a na této kampani postavil celou tehdejší nabídku Férových tarifů. O sedm let později se vrací hluboko do minulosti, aby tato nevýhodná pravidla opět plošně aplikoval na celé své portfolio. Jsou zákazníci k operátorům stále tak tolerantní a přejdou to mlčením?

Kampaň Vodafonu z roku 2012 za férové účtování po sekundách: