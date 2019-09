Když není mobilní signál, dá se volat přes Wi-Fi. Opomíjená funkce stále dobře funguje

Ačkoli se operátoři předhánějí v tom, kdo má lepší pokrytí signálem 4G a kdo první přijde s 5G, jsou u v Česku stále místa, odkud si ani nezvoláte. Dosah mobilní sítě totiž chybí. Hodí se proto připomenout, že existuje technologie VoWiFi, která tento problém může v mnohých případech vyřešit.

Stále jsou místa bez signálu

Oblast bez signálu nemusí být zrovna hluboké údolí někde v horách, stačí jen nepříznivý tvar krajiny a najednou jste „ve stínu“, stejně jako já v obci s 1100 obyvateli, 5 km za Brnem a kilometr od dálnice D1. Ačkoli je rok 2019, žiju v civilizaci a přímo v domě mám optickou přípojku s gigabitovým internetem, mobilní signál operátorů O2 a T-Mobilu musím lovit v prvním patře nalepený u okna. Jediný Vodafone posílil v našem údolíčku síť tím, že postavil anténu na střechu místní školy, jenže ve velké firmě si u služebního telefonu operátora vybrat nemohu.



Stále je mnoho míst, kde je to s mobilním signálem špatné. A to i nedaleko velkých měst.

Zjistil jsem, že v podobné situaci nejsem zdaleka sám. Někdo má problémy se signálem například v budovách, často je také stále problém v restauracích umístěných hlouběji v suterénu. Na dovolené v Jeseníkách jsem narazil i na to vzpomínané údolí v horách, kde jsem měl ubytování – mobilní signál zde chyběl, ale Wi-Fi kupodivu ne.

Situaci s chybějícím signálem doma jsem se snažil řešit s operátory, protože se týká celé naší ulice, ale bezvýsledně. Poté jsem začal experimentovat s telefony a zjistil, že se citlivost na signál u některých výrazně liší, a to nejen značka od značky, ale i model od modelu. S životem „na dvou čárkách“ zjistíte, že na konstrukci antény hodně záleží.

VoWiFi funguje už čtvrtý rok, víme?

Chvíli mi trvalo, než jsem si vzpomněl na VoWiFi. A to mi také bylo motivací k sepsání tohoto článku – ona je to funkce, kterou T-Mobile uvedl už v roce 2015, jenže po marketingové masáži v následujícím roce, kdy ji uvedl i Vodafone, se o ní najednou přestalo mluvit a psát. Není to zas až tak klíčová věc, kterou by využily masy. Mimochodem, operátor O2 ji doposud nenabídl. Ale ačkoli je to funkce opomíjená, může být velmi užitečná.

VoWiFi funguje z hlediska uživatele úplně triviálně. V menu telefonu zapnete, že hovory mohou probíhat i přes Wi-Fi a to je vše. V tu chvíli jste dostupní na mobilním telefonním čísle i tam, kde není mobilní signál, ale k dispozici je Wi-Fi síť s přístupem na internet, do které je telefon připojen. Pochopitelně to tedy chce ale nejen operátora, který VoWiFi podporuje, ale také podporovaný mobilní telefon.



Operátor má na webu návody, kde aktivaci VoWiFi v jednotlivých telefonech najdete. Takhle to vypadá u Samsungu

Mobilní telefon s VoWiFi byl zprvu problém a také důvod, proč jsem toto řešení zpočátku zavrhl a následně na něj zapomněl. VoWiFi bylo nejprve dostupné jen pro iPhony a Samsung Galaxy S6 Edge, přičemž rozšiřování probíhalo zpočátku velmi pomalu. Ale teď už je to mnohem lepší. VoWiFi dnes podporuje řada iPhonů, včetně těch starších, velmi bohaté je také zastoupení telefonů od Samsungu a najdou se i některé modely od Sony, Huawei či Nokie. Aktuální nabídka telefonů v sítí T-Mobile je zde, telefony s podporou Vodafonu jsou zde.

Sám jsem nakonec skončil u Samsungu Galaxy S9+ a firemní číslo běží v síti T-Mobilu. Funguje to bezvadně. Doma pominuly výpadky hovorů a nutnost chodit telefonovat k oknu nebo ven, řeší to pak i dostupnost mobilního signálu různě v budovách, restauracích či na dovolené.



Telefonů, které zvládnou VoWiFi kupodivu není nijak moc. Vyzkoušeno to máme na Samsungu Galaxy S9+, ale umí to i levný Galaxy A3. Podpora je i také u iPhonů.

Zatím jsem nenarazil na Wi-Fi síť, která by s aktivovaným VoWiFi nepracovala – vlastně s výjimkou Wi-Fi připojení ke kameře GoPro. To jsem se podivil, že hovor začal opět vypadávat, načež jsem si uvědomil, že mě telefonát zaskočil v době, kdy jsem si hrál s kamerou a měl k ní telefon připojený. Bylo to ale užitečné zjištění, že i když Wi-Fi funkci VoWiFi nepodporuje, telefon k ní může být připojený a v případě přítomnosti mobilního signálu se do něj telefonát přesto dostane.

Vzpomeňte si, když budete bez signálu

Nevýhody? VoWiFi bohužel nefunguje v zahraničí, ale to pro mě není zas až tak omezující. V průběhu používání je prostě funkce užitečným doplňkem a nevýhody jsou především na počátku – musíte mít podporovanou kombinaci operátora a telefonu. Pro jistotu to chce telefon se systémem přímo od operátora, protože jak jsem zjistil, v iPhonech je sice položka pro nastavení standardně, ale na Androidu může i u podporovaného telefonu chybět, pokud není z distribuce operátora.

Pokud tedy doma či v práci také řešíte problém s nedostatečným signálem a změna operátora problém neřeší nebo ji nelze jednoduše provést, vzpomeňte si na zapomenuté VoWiFi. Při troše štěstí budete mít podporovaný telefon i operátora a funkci bude stačit pouze zapnout.