KOMENTÁŘ: Aktuální aukce 5G frekvencí je smrtící koktejl, který hraničí se znárodněním

ČTÚ začátkem června vyhlásil letos už třetí podmínky aukce kmitočtů pro 5G sítě. Uchazeči mají poslední dva týdny na zaslání připomínek. Média vítají návrat podpory pro čtvrtého operátora. Firmy aspirující na post čtvrtého operátora (nejčastěji se zmiňují Sazka, Nordic Telecom a Poda), jsou nervózní z nejistého prostředí, mezi řádky marně zkouší vyčíst politické zadání.

A pak je tu nový fenomén, ke kterému s otazníky vzhlíží celé telekomunikace. Do hry chce energetický gigant ČEZ. V rozhovoru pro Seznam to potvrdil generální ředitel skupiny ČEZ Daniel Beneš. Tahle firma může svým vlivem ale i v podstatě neomezenými finančními prostředky české telekomunikační prostředí radikálně proměnit. A obávám se, že to nebude k lepšímu. Zvláště v kombinaci s plánovaným národním roamingem může jít o smrtící koktejl…

Alternativní operátoři vs. polostátní firma

Doposud byla aukce koncipována tak, aby přilákala nové soukromé investory, kteří by vnesli svěží vítr na český telekomunikační trh. Se vstupem ČEZ se ovšem situace mění v bezprecedentní podporu polostátní firmy.

Už v prvních podmínkách aukce z loňského roku stálo, že noví operátoři budou mít právo na vstup do všech sítí stávajících konkurentů za nákladové ceny – tzv. národní roaming. Tato retroaktivita národního roamingu (povinnost pro stávající operátory vpustit konkurenci do existujících 2G, 3G a 4G sítí jako podmínka pro získání přídělu v aktuální aukci) vždy byla trnem v oku T-Mobilu, O2 a Vodafonu, nicméně ve chvíli, kdy by šlo o polostátní instituci, dostává toto motivační opatření zcela jiný rozměr.

Lidé z telekomunikační branže o takovém opatření hovoří jako o znárodnění infrastruktury. Navíc na straně nových zájemců proti sobě bude stát soukromý kapitál proti polostátnímu gigantu. Z této bitvy má v ideálním případě vyjít vítězně zákazník, ale to teď není vůbec jisté.

Dům pro všechny

Příměrem z běžného života je situace, kdy si postavíte dům a začnete jej obývat. Pak chcete přistavět pokoj, ale úřad vám stavbu schválí jen za podmínky, že část domu pronajmete za cenu energií.

Národní roaming má fungovat do 30. června 2029, takže nový nájemník může devět let „své“ pokoje libovolně využívat a pronajímat dále. Vy jste celou stavbu zaplatili, on má jedinou podmínku – do pěti let vybudovat vlastní dům s třetinovou obytnou plochou (síť s pokrytím 30 % populace).

Nikde přitom není napsáno, co se stane po devíti letech, pokud nájemník svůj nový dům (soběstačnou celonárodní síť) nebude mít postavený.

Když je stavba vlastní sítě ekonomický nesmysl

S aktuálně nastavenými podmínkami se může stát, že nový hráč vydraží jen levné a lukrativní spektrum 3 500 MHz, které umožní spuštění 5G ve městech. Ve zbytku republiky nabídne služby na základě národního roamingu, což by ale znamenalo, že nebude budovat vlastní síť. Jinými slovy: přestože současný návrh podmínek aukce dává dobrou šanci na příchod nové konkurence, ta vůbec nemusí být plnohodnotná a dlouhodobě udržitelná.

Za předpokladu, že by nový zájemce vydražil obě kmitočtová pásma (700 MHz pro celonárodní pokrytí, 3 500 MHz pro města), pořád by jej odložená rozvojová kritéria pro nového operátora nemotivovala k rychlému postavení robustní celorepublikové sítě tak, aby po 30. červnu 2029 mohl (bez dopadu na kvalitu) všechny své zákazníky přesunout ze sítí stávajících operátorů do své vlastní. Pokud se bude nový hráč chovat ekonomicky, bude vždy výhodnější poskytovat služby v sítích konkurentů do nejzazšího možného okamžiku, což může být výrazně déle, než proklamovaný rok 2029. Tíha investic by tak i v budoucnu zůstávala jen na stávajících operátorech.

Přitom v prvních podmínkách aukce, kvůli nimž z čela ČTÚ musel odejít Jaromír Novák, protože údajně nahrávala jen jednomu subjektu, byla rozvojová kritéria stanovena tak, že na národní roaming bude mít nárok jen ten operátor, který vydraží spektrum 700 MHz a s ohledem na přísnější rozvojová kritéria bude muset pokrýt v budoucnosti celou republiku novou sítí. Tato podmínka by zajistila, že se nový hráč bude chovat tržně a zároveň to povede k modernizaci českých mobilních sítí.

Co bude po roce 2029

Důvod, proč není dáno, co bude po 30. červnu 2029, může být jednoduchý a také mírně děsivý. Právě k tomuto datu vyprší doba přídělů stávajících LTE frekvencí 800, 1800 a 2600 MHz a stát může podmínit další využívání již dříve vydražených pásem pokračováním národního roamingu.

Z této zdánlivé shody náhod se lze domnívat, že stát ve skutečnosti nemá zájem o vytvoření nového plnohodnotného mobilního operátora, ale o přivedení hráčů, kteří budou vždy závislí na existujících sítích velké operátorské trojky. Netvrdím, že je to hlavní záměr státu, ale aktuální podmínky to umožňují. Národní roaming na neomezenou dobu má druhou stinnou stránku – když budete vědět, že se nájemníka (s nájemným v ceně energií) jen tak nezbavíte, jakou motivaci dům vylepšovat a modernizovat budete mít?

Pokud se naplní jen část nastíněného scénáře, je to především smutné. Zatímco ve většině zemí se na 5G nahlíží jako na příležitost, jak digitalizovat a modernizovat ekonomiku, v Česku se z aukce stal boj za čtvrtého operátora „za každou cenu“.

I kdyby se ho podařilo najít, dle poslední verze podmínek aukce to nebude silný operátor, jakého všichni čekáme. Bude to buď polostátní hybrid, který bude mobilní služby křížově financovat z ceny elektřiny, nebo lokální hráč, který bude na mobilních frekvencích nabízet fixní službu, jinak bude navždy závislý na stávajících operátorech.