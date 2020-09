KOMENTÁŘ: Huawei končí s Androidem. Harmony OS nebude tak zásadní změna, jak by se dalo čekat

Americký ban na Huawei platí už déle než 15 měsíců, jeho dopady jsou stále tvrdší a média stále častěji polemizují, zda bude firma vůbec schopná vyrábět smartphony, protože americké technologie jsou v téměř každém kousku moderní elektroniky (viz infografika v galerii tohoto článku). Huawei nemá zajištěné procesory pro své příští telefony, mluví se o problémech s dodávkami displejů a pamětí.

Přes to všechno přichází odvážné prohlášení. Huawei opouští Android, už v příštím roce by na všech nových telefonech měl běhat Harmony OS. Distribuovaný operační systém byl od začátku stavěný tak, aby fungoval na všem od hodinek přes mobily až po auta. Televize s Harmony OS nabízí firma už od loňska. Už žádné spekulace, změnu potvrdil Richard Yu, šéf spotřebitelské divize Huawei.

Harmony na telefonech pravděpodobně bude vypadat stejně jako dnešní nadstavba Androidu. Do vývoje uživatelského prostředí investovala firma velké peníze a minimálně ze začátku nebude důvod na něm cokoliv zásadního měnit. Naopak, změny by byly kontraproduktivní, odrazovaly by uživatele.

Navíc na Harmony mají běžet aplikace napsané pro Android, které firma pečlivě sbírá ve svém obchodu App Gallery. Z pohledu uživatele tedy nepůjde o až tak zásadní změnu, jak by se mohlo na první pohled zdát. Naopak Harmony má být mnohem efektivnější v zacházení s energií z vaterie.

Propast se rozšiřuje

Na druhou stranu lze očekávat, že se dále umocní hendikep, který na evropském trhu telefony Huawei (a Honor) mají už dnes – tedy nepoběží na nich služby od Googlu, které zdejší uživatelé masově využívají. Huawei má obrovské vývojové i finanční zdroje, ale pouští se do úkolu, který už dříve nezvládl ani Samsung, ani Microsoft…