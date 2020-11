Komentář Michala Čupy: 5G aukce? Vládní propaganda bez hranic

Nikdo také nechtěl slyšet, že zodpovědnost za stav telekomunikačního trhu nese zejména regulátor. Jenže ten místo aby se soustředil na korekci konkurenčního prostředí, vsadil vše na příchod čtvrtého operátora, který nepřišel. Nyní regulátor nemá žádný plán B a strategie spoléhající na zázrak jednoduše selhala. A protože v dnešní době není zvykem skládat účty, vidíme najednou, jak si regulátor začal veřejně tleskat a tvrdit, že aukce je obrovský úspěch. Každý nicméně ví, že z pohledu původně deklarovaných cílů by nyní slovo propadák bylo eufemismem. Aukci sice máme za sebou, ale stalo se možná to nejhorší. Totiž, že regulátor ztratil kredit. A bez toho bude těžké trh v budoucnu napravit.

Přivedeme do Česka čtvrtého mobilního operátora, který jako mávnutím kouzelného proutku přinese změnu, zvýší konkurenci a sníží ceny, slibovala poslední dva roky vláda. Od počátku jsem tuto strategii kritizoval jako krátkozrakou, ale nikdo to nechtěl slyšet.

Jak výrazně se ceny sníží, však bude záviset více na výkonu regulátora než na použité technologii. A regulátor by se měl na pozadí tohoto fiaska zamyslet sám nad sebou a položit si otázku, zda je schopen posunout český telekomunikační trh na potřebnou úroveň.

Fakt, že čtvrtý operátor nikdy nepřijde, je nicméně obrovskou příležitostí ke změně paradigmatu. Jestliže chceme, aby na trhu došlo ke zlepšení situace, nezbývá regulátorovi už nic jiného, než si to tvrdě odpracovat. Prvním krokem může být zahájení pozitivně vedeného dialogu mezi současnými hráči a regulátorem. Konec konců je to nejjednodušší cesta k cíli a sám nerozumím, proč se o to ještě nikdo za posledních deset let nepokusil.

Aukce ve svém důsledku potvrdila jediné – konfrontační přístup regulátora k současným provozovatelům automaticky odrazuje od vstupu na trh i případné nové hráče.