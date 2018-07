Komentář Petra Koubského: O co opravdu jde ve sporu Google vs. Evropská komise

Představte si, že máte na účtu sto tisíc a za nějaký sporný přestupek dostanete pokutu pět tisíc. Zničí vás to? Jistě ne. Naštve? To ano. Přiměje k důkladnému zamyšlení? Nejspíš by mělo.

Namísto sebe si dosaďte Google (přesněji jeho mateřskou společnost Alphabet), namísto tisíců korun miliardy dolarů, a máte přibližný obrázek o tom, jak vypadá nejnovější srážka technologického obra s Evropskou komisí. Nejnovější, nikoli první. Pokutu 2,8 miliardy dolarů dostal Google od komise už loni, ještě ji ovšem nezaplatil, projednává se jeho odvolání. Kvůli té současné se odvolá taky.

Co Google provedl tentokrát? Víceméně totéž co vždy – podle komise zneužil svého monopolního postavení. Když si dnes koupíte telefon s Androidem, jsou na něm předinstalované aplikace Googlu, především prohlížeč Chrome, Gmail, mapy a funkce Google Search. To má Google s výrobci telefonů smluvně ošetřeno a podmiňuje tím dostupnost některých jiných služeb.



Google ukazuje, jak jednoduché je zbavit se předinstalovaných aplikací a nahradit je alternativou

Eurokomisaři požadují, aby měl spotřebitel na výběr; aby si sám mohl po rozbalení telefonu zvolit, jestli bude používat základní aplikace od Googlu či od někoho jiného. Google ani výrobci telefonů samozřejmě nezakazují uživatelům, aby si instalovali alternativní aplikace. Ale také jim to neusnadňují. Když už telefon jednou máte a uspokojivě funguje, je dost pravděpodobné, že alternativy hledat nebudete. Technicky zdatných jedinců se to netýká, ale zase se jich týká povinnost uvědomit si, že tvoří nepatrnou menšinu.

Jiná věc je, že mnoho alternativ ani neexistuje. Jedinou zemí EU, kde se vyskytuje domácí producent softwaru, který by z takové změny mohl opravdu profitovat, je Česko. Seznam nabízí svůj vyhledávač, mapy, prohlížeč i mail. Aby to bylo složitější, technickým základem vyhledávače provozovaného Seznamem je Google. To stojí za zapamatování – ilustruje to, jak jsou vztahy mezi firmami v digitálních technologiích propletené.

A jak hrubým a nedostatečným nástrojem je běžné antimonopolní právo. Androidu patří asi 80 procent trhu s chytrými telefony. To je dost, aby se s drobným přimhouřením oka dalo hovořit o monopolu. Situace je podobná jako v době velkých antimonopolních procesů s Microsoftem na přelomu tisíciletí.

Je tu však i několik rozdílů: pro spotřebitele je dnes daleko jednodušší zvolit si vlastní sadu aplikací a dominantní Google ignorovat. Zároveň je to pro něj ale méně žádoucí – opravdu se chcete obejít bez vyhledávače od Googlu? Microsoft byl navíc souzen ve své domovské zemi, kdežto proti Googlu zasahuje EU a chtě nechtě se to musí číst i jako součást zesilující obchodní války.

A konečně: Evropanům leží v žaludku, jak šikovně se americké korporace dovedou vyhnout evropským daním. V konečných důsledcích jde víc o peníze do kasičky než o blaho spotřebitelů. A to oběma stranám sporu.

Jak se zbavit předinstalovaných aplikací: