KOMENTÁŘ: Qualcomm plánuje vlastní mobil a já marně přemýšlím, proč by to měl být dobrý nápad

Webový magazín DigiTimes.com přinesl zajímavou spekulaci, že Qualcomm ještě letos představí smartphone s vlastní značkou. Má jít o herní dělo se Snapdragonem 875. To je špičkový procesor, který firma představí 1. prosince a patrně ovládne veškeré výkonnostní žebříčky ve smartphonové říši.

Qualcomm je dobrý v tom, co dělá – v čipsetech pro smartphony. Proč se ale pouští do tak konkurenčního odvětví, jako jsou celé smartphony? Ještě bych pochopil, že chce postavit referenční stroj, který ukáže světu, „jak se to má dělat.“ Podobně to dělá Google se svým Androidem, který v Pixelech skvěle sladí s hardwarem a přidá pár exkluzivních softwarových vychytávek. Ale jaké bonusy bude vymýšlet Qualcomm?

Navíc ještě neznáte celý příběh. Zprávu přinesl právě tchajwanský DigiTimes.com, protože telefony bude pro Qualcomm vyvíjet, vyrábět a patrně i distribuovat tchajwanský Asus. Podle zdroje půjde o variaci na ROG Phone 3/4. …tedy stejný telefon s jiným kabátem, takže kde jsou ty benefity, kde je ten vzkaz světu, že tenhle telefon má něco navíc?

Ale třeba se pletu. Uvidíme 1. prosince…