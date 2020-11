Kompaktní elektrokoloběžku Ninebot od Segway koupíte i v Česku. Váží jen 10,5 kg

Produktů v oblasti městské elektromobility přibývá, do prodeje na našem trhu zamířila jedna z menších elektrokoloběžek Ninebot KickScooter Air T15E, za jejímž vývojem stojí známý americký Segway. E-scooter je určen hlavně pro kratší jízdy po městě, jeho maximální dojezd činí 12 km. Prodává se za 20 tisíc korun.

KickScooter Air T15E je určen hlavně do větších měst pro tzv. „dojezd na poslední míli“. To znamená, že nutně nemusíte celou cestu absolvovat na koloběžce, ale kombinujete ji s jízdou veřejnou hromadnou dopravou, kdy na koloběžce dojedete například k nádraží nebo na tramvajovou zastávku. Díky nízké hmotnosti 10,5 kg a možnosti okamžitého složení rukojeti řídítek stiskem tlačítka s ní pak snadno nastoupíte do MHD.

Koloběžka má štíhlé a elegantní linie, designově kombinuje černou a bílou barvu. Konstrukce je vyrobena z hořčíkových slitin. Důležitá je také voděodolnost podle stupně krytí IPx4, což znamená, že na koloběžce můžete jet i v dešti. Projíždění kaluží se ale nedoporučuje. Motor s výkonem 250 W pohání zadní kolo, maximální dosažitelná rychlost je 20 km/h. Při hmotnosti jezdce do 100 kg vyjede koloběžka až 15% stoupání. Baterie jsou umístěny v podvozku a mají kapacitu 167 Wh (4 650 mAh).

K Air T15E je dodáváno speciální pouzdro, do něhož lze elektrokoloběžku složit a postavit ke stěně. Tím pádem nikde nepřekáží. Pneumatiky jsou pevné bezúdržbové, odolné vůči defektu (přední 7,5 palce, zadní 6 palců). Bezpečnost jezdce zajišťují elektronická a mechanická brzda, odrazky E-MARK, přední a zadní LED světla. Sešlápnutím zadního blatníku lze jednak brzdit, ale i měnit jízdní režimy. Od nejrychlejšího (20 km/h) po nejpomalejší (6 km/h), který odpovídá zhruba rychlosti chůze a umožňuje bezpečnější jízdu na místech, kde se pohybuje více lidí.