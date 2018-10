Koncem října se těšte na Xiaomi Mi Mix 3 s 10GB RAM a podporou 5G sítí

Xiaomi na čínské sociální síti Weibo a na španělském facebookovém kanálu začalo publikovat lákací „teasery“ na představení blížícího se topmodelu Mi Mix 3. Novinka od Xiaomi s výsuvnou konstrukcí se selfie kamerkou se světu poprvé ukáže 25. října v Pekingu.

Lákací příspěvky se zmiňují o podpoře technologií 5G, což by byla vítaná novinka. O technologiích páté generace se několik let jen mluví, případně se v testovacích sítí zkouší maximální rychlosti přenosu, těšit se tak můžeme na model, který stávající debaty ohledně 5G přesune přímo do komerčně prodávaných zařízení. A to i přesto, že v příštím roce moc „5G-ready“ sítí ještě existovat nebude. Za podporou 5G bude zřejmě stát modem X50 od Qualcommu přidaný ke Snapdragonu 845.

Další prvenství se očekává s pohledem na operační paměť. Grafika od Xiaomi totiž zmiňuje i 10GB RAM, což by byla doposud nejvyšší kapacita operační paměti u smartphonů kdy použitá. Ano, 10 GB v mobilu je zbytečnost (mnoho z vás jistě takovou RAM nemá ani ve stolním PC), ale Xiaomi chce ukázat, že tak velkou paměť umí do telefonu integrovat, a chce v tom být jednoduše první. V obou teaserech je i šikovně zmíněna vysouvací konstrukce, ve které bude umístěna selfie a kamerka pro rozeznání obličeje.

Rozlišení použitého displeje bude 2 340 × 1 080 pix, což znamená, že budeme mít tu čest se zobrazovacím panelem ve formátu 19,5:9. A protože bude chybět módní výřez v displeji, budete moci skutečně využít celou zobrazovací plochu. O výrobu AMOLED panelu se má postarat Samsung, čtečka otisků prstů má být poddisplejová. Do odhalení finálního vzhledu zařízení a kompletních specifikací zbývá přesně týden.

Zatím poslední „Mix“ od Xiaomi - Mi Mix 2S:

Zdroj Facebook via GSMarena, Gizchina