Končí ten, který to začal. Google uvolní VR brýle Cardboard jako Open Source

Rok 2019 bude znám jako rok, v němž došlo k výraznému ústupu mobilní virtuální reality ze scény. Začalo to oznámením šéfa Oculusu, jehož firma spolupracovala na brýlích Gear VR společně se Samsungem. Ten již s podporou Gear VR u nejnovější řady Galaxy Note10 nepočítá, tím pádem se, z kdysi velmi nadějného počinu, stává mrtvý projekt.

Koncem října procitl i Google, který si uvědomil, že mobilní virtuální realita nemá budoucnost a tak ukončil vývoj aplikace Daydream pro Android a přestal prodávat brýle Daydream View. S odstupem několika týdnů se dostalo i na Google Cardboard, který mobilní virtuální realitu v roce 2014 prakticky odstartoval. Na dnešní poměry to nebylo nic luxusního, kartonové brýle jste si složili doma, telefon do nich upevnili gumičkou a „headset“ jste museli na hlavě držet jednou rukou. Google však touto jednoduchostí přiměl vývojáře k vývoji her a aplikací pro segment VR, který si v Cardboardu mohl vyzkoušet každý.

Google Cardboard, který otevřel dveře vývojářům a dalším výrobcům brýlí, však k dnešnímu dni končí. Resp. Google se v jeho vývoji už příliš angažovat nebude, a tak celou platformu, společně s Cardboard SDK, uvolní komunitě jako Open Source. Na Androidu a iOS tak bude možné i nadále programovat aplikace pro Cardboard s podporou sledování pohybu, stereoskopického renderování a interakcí s uživatelem přes magnetické „tlačítko“ na levé straně brýlí. Jen už u Cardboardu nepočítejte s žádnými dalšími přídavky.

Cardboard Plastic. Aprílový žertík od Googlu měl hlubší smysl:

Podle oficiálního vyjádření prodal Google na celém světě 15 milionů Cardboardů, jejich využití postupem času klesalo i díky tomu, že se na trhu postupně objevily daleko kvalitnější plastové brýle s tlačítky, větráčky a popruhy přes hlavu. Výraznější vývoj v segmentu virtuální reality bude pokračovat jen na platformě PC, kde si dominancí drží brýle Oculus Rift a HTC Vive.

Zdroj Googleblog