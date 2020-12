Konec anonymních předplacenek? Zákazník by při nákupu musel sdělit rodné číslo

Koupit na pokladně supermarketu předplacenou SIM kartu, zaplatit pár stovek a jít? To už možná brzy nepůjde tak snadno. Pokud projdou pozměňovací návrhy dvou poslanců za ANO do další připravované novely Zákona o elektronických komunikací (ZEK), budou muset prodejci předplacenek zaregistrovat rodné číslo člověka, který SIM kartu kupuje. Poslanci tímto návrhem chtějí zamezit potenciálnímu zneužívání předplacených karet k nelegální činnosti.

V současnosti jsou podle údajů Ministerstva průmyslu a obchodu mezi lidmi zhruba 4 miliony aktivních SIM karet s přeplacenými službami. A pokud jejich majitelé sami dobrovolně někam nezaregistrovali své údaje, např. kvůli věrnostnímu zákaznickému programu, nemají operátoři žádné informace o tom, kdo jejich číslo a služby v síti používá. To podle poslanců předkládajících pozměňovací návhry otevírá prostor pro případné zneužití předplacenek, například ke koordinaci nelegálních činností nebo organizovaného zločinu.

Prodejci by podle nového návrhu měli od kupujících, pokud jde o občana ČR, získat rodné číslo a to následně předat operátorovi. V případě cizinců by měli zapsat i jejich jméno, datum narození a bydliště. Má se tak do budoucna zabránit tomu, aby organizované skupiny cizinců nekontrolovaně skupovaly předplacenky na území ČR a potom je používali k nelegální činnosti díky regulovanému roamingu snadno po celé EU. K tomuto zneužívání mělo podle tajných služeb dojít v roce 2015 v souvislosti s připravovanými útoky Islámského státu. Česká republika je jediným státem střední Evropy, kde lze dosud neregistrované předplacenky kupovat.