Konec hesel na Androidu? Díky novince stačí otisk prstu nebo scan obličeje

FIDO Alliance oznámila, že zabezpečení FIDO2 prošlo certifikací a může se plně využívat na zařízeních s Androidem 7.0 a vyšším. Stačí k tomu aktualizovat Google Play a vlastnit zařízení s nějakým prvkem zabezpečení. Ve výsledku to znamená, že pro přístup do aplikací či k přihlášení se na dané webové stránky nebudete muset zadávat uživatelská jména ani hesla. Postačí otisk prstu či sken obličeje.

Výhody jsou zřejmé – je to rychlejší a bezpečnější. Informace o zabezpečení totiž neopouští vaše zařízení. FIDO2 je tvořena specifikací ověřování webu W3C a protokolem Client to Authenticator Protocol (CTAP). Specifikace je v současné době už podporována aplikacemi Firefox, Chrome či Microsoft Edge. Další vývojáři aplikací, prohlížečů a webových stránek ji mohou do svých řešení jednoduše implementovat, takže se dá předpokládat, že se postupně rozšíří.

Zdroj: gsmarena.cz