Konec Kirinů? Huawei zřejmě příští rok u svých topmodelů vsadí na Snapdragony

Díky prodloužení banu ze strany americké administrativy a rozšíření zákazu, bylo Huawei prakticky odříznuto od další výroby čipsetů Kirin. Pro divizi HiSilicon ji vyráběla firma TSMC, která však kvůli prodloužení zákazu přestala od Huawei přijímat další objednávky. Čínský gigant se sice předzásobil, příští rok však vyřešený nemá. Podle zákulisních zdrojů by měly řady P50 a Mate 50 běžet na nejvýkonnějších čipsetech od Snapdragonu.

Letošní řada Mate 40 postavená na připravovaném 5nm Kirinu 1020 to ještě stihne bez omezení. Příští rok podle analytické společnosti Barrons nastane změna. Firma očekává, že Huawei do svých topmodelů nasadí Snapdragony! Qualcomm však bude muset u amerického ministerstva obchodu nejprve vyjednat výjimku.

Pokud by byla schválena, otevřelo by to cestu v distribuci 5G čipům směrem k Huawei. A protože jsou američanům trnem v oku právě síťové prvky od Huawei, je podle vyjádření Barrons strategie licenční dohody obou gigantů velmi pravděpodobná. V konečném důsledku by mohla pomoci obou stranám. To by však znamenalo, že čipsety Kirin skončí v propadlišti dějin, protože je nebude mít kdo vyrábět.

Huawei se údajně obrátil i na velkého čínského výrobce SMIC, který však v současné době dokáže vyrábět maximálně pomocí 14nm technologie. A ta je na hony vzdálená od připravovaného 5nm Kirinu 1020. SMIC údajně pracuje na dotažení 7nm a 8nm výrobních procesů, firmě však chybí potřebné vybavení. Aby dokončila vývoj úspornějších procesů, potřebuje peníze a čas. Právě ten však Huawei citelně chybí. A proto zřejmě zvedne (brzy) hozenou rukavici od Qualcommu.

Zdroj Barrons