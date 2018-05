Konec nejúspěšnějšího startupu na světě. Xiaomi žádá o vstup na burzu, půjde o největší IPO od Alibaby

Společnost Xiaomi požádala o vstup na hongkongskou akciovou burzu. Primární nabídka akcií by mohla být největším vstupem čínské technologické firmy za poslední čtyři roky, píše agentura Reuters.

Žádost o vstup na burzu zatím neuvádí žádné finanční detaily. South China Morning Post uvedl, že Xiaomi plánuje získat až deset miliard dolarů (213,6 miliardy korun), což by ohodnotilo firmu na 100 miliard dolarů. Primární nabídka Xiaomi by tak byla největší od nabídky akcií čínského internetového prodejce Alibaba v roce 2014 za 21,8 miliardy dolarů na burze v New Yorku. S akciemi Xiaomi by se mohlo začít obchodovat koncem června.

Společnost byla založena v roce 2010 a podařilo se jí rychle získat silnou pozici na trhu chytrých telefonů. Xiaomi je čtvrtým největším výrobcem chytrých telefonů na světě podle objemu dodávek.

Firma oznámila, že její příjmy v loňském roce stouply o 67,5 % na 114,62 miliardy jüanů (385 miliardy korun). Provozní zisk vyskočil z loňských 3,79 miliardy jüanů na 12,22 miliardy jüanů. Co se čistého zisku týče, firma se kvůli jednorázovým položkám propadla do ztráty 43,89 miliardy jüanů.