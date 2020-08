Konec průstřelům. Xiaomi se pochlubilo třetí generací poddisplejové selfie

Xiaomi má hotovou třetí generace poddisplejové selfie kamerky, která má konečně dostatečnou kvalitu na to, aby se mohla dostat do komerčně prodávaných smartphonů. Připomeňme, že první generace poddisplejové selfie zůstala jen ve výzkumné laboratoři, druhá generace se ukázala u prototypu, ovšem tehdy ještě kvalita fotek nebyla na takové úrovni, aby mohla být poddisplejová selfie integrována do běžně dostupných smartphonů.

Místo konvenčního průstřelu vsadilo Xiaomi na displej, který má v místě, kde je umístěna selfie, oproti konkurenčním řešením zdvojený počet pixelů, aby byla zachována stejná jemnost, barevná věrnost a jas displeje po celé zobrazovací ploše. Xiaomi v místě selfie používá přepracovanou pixelovou matici, v rámci které prochází světlo na selfie skrz mezery mezi subpixely. Navenek mají subpixely standardní layout RGB, takže nedochází ani ke ztrátě obrazové kvality.

Představení selfie kamerky integrované pod displej:

Pixely v oblasti selfie se dokáží na vyžádání vypnout, a následně nastupují do akce speciálně navržené obvody pod subpixelovou maticí, které napomáhají v propustnosti světla až na poddisplejovou selfie. Xiaomi si ještě pomáhá optimalizačními algoritmy, díky nimž se výrobci podařilo docílit velmi podobné kvality fotografie, jako v případě samostatné selfie ve výřezu nebo průstřelu. Výroba smartphonů Xiaomi s poddisplejovou selfie se hromadně rozjede příští rok, prvním modelem se selfie kamerkou pod displejem by měl být Mi 11.

