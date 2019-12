Konec strategie „každý na svém písečku.“ Google, Amazon a Apple domluvili spolupráci na chytré domácnosti

Google, Amazon a Apple (plus řada dalších) vytvořili Connected Home Over IP, pracovní skupinu s cílem vytvořit společné standardy pro zařízení spadající do oblasti chytrá domácnost. Hlavní problém dnešních zařízení je v omezených možnostech spolupráce. Každý výrobce si hraje na svém písečku, buduje vlastní platformu a trpí tím koncový uživatel – buď musí nakupovat zařízení z jedné hardwarové rodiny (tzn. omezený výběr), nebo skončí s haldou aplikací v mobilu a ovládání chytré domácnosti je nekomfortní.

Než se práce skupiny projeví v prvních reálných produktech, může trvat rok, větší rozšíření klidně roky dva, ale ve finále by se mělo ulevit nejen uživatelům, ale i výrobcům a vývojářům. Společné standardy, připravené knihovny a API urychlí a zlevní vývoj.

Důležitým bodem spolupráce je zachování kompatibility se staršími generacemi zařízení. Cílem kupodivu není unifikovat uživatelské rozhraní, o integraci do aplikací, hlasových asistentů a chytrých displejů se budou i nadále starat firmy samy.

Projekt staví na zásadách open source, na webu se může přihlásit kdokoliv a už dnes je mezi členy (kromě stěžejní velké trojky) třeba IKEA nebo NXP.