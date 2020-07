Konec světa táhne. Tato hra v App Store přeskočila i populární Plague Inc.

Hra Lapse: A Forgoten Future (zdarma pro Android, 25 Kč pro iOS) byla ještě nedávno patřičným hitem obchodů s aplikacemi. Např. v českém App Storu se po jeden čas umístila na druhém místě placených titulů, kdy přeskočila i populární hit Plague Inc. a to i když je to čistá kopírka oblíbené série Reigns. Čím tedy vlastně boduje? Jednoznačně postapokalyptickým příběhem a češtinou.

I smysl hraní je téměř identický. Vždy jste zde postaveni před rozhodnutí, na které obvykle odpovíte buď kladně, nebo záporně a to jednoduchým přetažením karty na jednu stranu. Vše pak ovlivňuje 4 základní hodnoty. Jakmile se jedna z nich dostane do extrémních hodnot, končíte. A to platí, až už jste v červených nebo zelených číslech. Cílem hry je zůstat naživu co nejdéle a všechny 4 složky po celou dobu udržovat v rovnováze.

Lapse: A Forgoten Future se odehrává v budoucnosti po roce 2075, která je plná válek, nemocí, hladomorů a samozřejmě i nejedné virové nákazy, což v aktuální době prostě táhne. V jeho pokračování s podtitulem Before Zero (zdarma pro Android) se však můžete podívat do minulosti, konkrétně do událostí odehrávající se po roce 1750 př. n. l. Veškerá náplň hraní je totožná, jen se jedná o jiný příběh, s jinými postavami a záludnostmi tehdejšího světa.