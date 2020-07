Konečně odpověď na AirDrop! Google vypustil betaverzi Nearby Sharing

O konkurenční službě k Apple AirDrop pod hlavičkou Googlu se hovoří několik let. Ovšem až s dnešní aktualizací Google služeb se funkce přetavila z papírové do reálné podoby. I když služba ještě není k dispozici pro každého, máme slušnou představu o tom, jak bude fungovat. A líbí se nám i to, že Google nemyslí jen na majitele smartphonů s Androidem 10. Funkce pro rychlé sdílení souborů s uživateli ve vašem okolí má fungovat již od stařičkého Androidu Marshmallow!

Funkce Nearby Sharing (česky Sdílení v okolí) je faktický nástupce Android Beamu (jehož API je vedeno jako zastaralé), jenže tentokrát nespouštíte Bluetooth přenos menších souborů přes NFC, ale potřebujete mít v telefonu aktivní GPS a Bluetooth, které se postará o navázání spojení. Přenos dat následně zajišťuje převážně Wi-Fi.

Menší soubory mohou být sdíleny přes mobilní data nebo Wi-Fi větší pak „offline“ přes Wi-Fi Direct. Google dodává, že občas může dojít u jednoho ze zařízení k dočasné automatické aktivaci Wi-Fi Hotspotu. Navíc prakticky nejste omezeni velikostí souborů, Nearby Sharing počítá s tím, že budete s okolím bezdrátové sdílet např. fotografie nebo videa.

Stačí se jen u svých souborů prokliknout do nabídky Sdílení, kde se nově objevuje položka Sdílení v okolí. Po základním nastavení stačí funkci aktivovat, a pokud bude někdo poblíž posílat nějaký soubor (aniž by vás viděl jako okolní zařízení), můžete kliknout na notifikaci v horní liště, čímž se vaše zařízení „zviditelní“ a sdílený soubor ručně přijmete. Váš smartphone může být ve funkci Nearby Sharing úplně skrytý, popř. se váš telefon zobrazí všem nebo jen vámi vybraným kontaktům.

Největší výhodou je sdílení dat lidem, které jste potkali, a nepotřebujete znát jejich e-mail a další účty. Ze smartphonu s Androidem bude stačit jen spustit sdílení, což u dělá i protistrana. Vy jako odesílatel vyberete cílové zařízení, druhá strana musí příjem nejdříve potvrdit. Až poté se sdílený soubor přenese. Nemůže se tedy stát, že by např. v metru někdo náhodně všem blízkým uživatelům odeslal nevhodnou fotografii...

Představujeme funkci Androidu - Sdílení v okolí:

Funkce Nearby Sharing v současné době běží v režimu výrazně omezené betaverze, která je dostupná jen pro beta testery Google Služeb. Pokud chcete, můžete se beta testerem stát zde, popř. si z APKmirroru stáhněte betaverzi balíčku Google Services 20.26.12 (pozor, u novější bety 20.26.13 nám funkce nefunguje). Ani v jednom případě však není zaručeno, že bude Nearby Sharing okamžitě fungovat. K vašemu zařízení totiž musí být přiřazena určitá serverová komponenta, což může být otázkou několika minut i několika týdnů...

Google beta testování Nearby Sharing potvrdil, funkci však chce detailněji představit až v blízké budoucnosti. Cílem amerického giganta je podpora Androidu 6.0 a výše, stejně tak jako podpora dalších platforem.