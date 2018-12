Konečně to dává smysl! Pokémon Go brzy dostane přímé souboje mezi hráči (PvP)

Do mobilní hry Pokémon Go se brzy dostane funkce, která ve hře měla být již od začátku. Nekonečný sběr pokémonů konečně dostane smysl, protože se s vašimi příšerkami nasbíranými v rozšířené realitě konečně utkáte s ostatními hráči. Do hry sev průběhu prosince dostane plnohodnotný režim PvP (Player vs. Player)!

Nečekejte žádné souboje rozdělené na kola, boje budou probíhat v reálném čase, ale oproti současnému soubojovému systému můžeme čekat hned několik změn. V prvé řadě se pokémoni natrvalo naučí i druhý charge útok (za určité množství stardustu a candy), který budete moci použít při PvP i při dobývání gym. Když soupeř použije charge útok máte pár vteřin na to, abyste vypustili ochranný štít. Ten sice zabrání veškerému zranění, půjde však použít jen několikrát v průběhu boje, do kterého si berete vždy jen tři pokémony.

No, a pokud při boji sami použijete charge útok, můžete zběsilým klikáním zvýšit jeho sílu. S pokémony můžete vyrazit do boje ve třech úrovních lig, které jsou omezeny hodnotou CP vašich pokémonů. Do Great League pošlete pokémona s maximálně 1 500 CP, v Ultra League je limit CP nastaven na 2 500. A konečně v Master League limity nejsou vůbec žádné. Bojovat můžete proti NPC (zástupci jednotlivých týmů Valor, Instinct a Mystic) nebo proti skutečným hráčům.

Za PvP souboje dostáváte herní itemy, a to i tehdy, pokud prohrajete. Odměnu za souboje s reálnými hráči dostanete maximálně třikrát za den, v případě NPC se vám herní bonusy připíší jen jednou denně. Souboje jsou standardně určeny pro blízké hráče (podobně jako výměna pokémonů, je třeba jen načíst QR kód), takže třeba po Raidu můžete využít čas na souboj s několika dalšími hráči. Pokud však máte u vašich přátel status Ultra nebo Best Friends, můžete souboje vyvolat i na dálku.

Ukázka PvP v mobilní hře Pokémon Go:

Vše zatím obestírá spousta neznámých, jako např. cena za zpřístupnění druhého útoku, neznáme ani to, jak budou odměny konkrétně vypadat. Niantic vydání PvP slíbil ještě na průběh prosince, takže na dlouho očekávaný herní mód už moc dlouho čekat nebudeme.

