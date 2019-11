Konečně zajímavý endgame! V pokémon Go můžete nově vyzvat bosse Giovanniho

Mobilní hra Pokémon Go ve své nové aktualizaci navazuje na červenec, kdy přibyl singleplayer obsah v podobě útoků na Rakeťáky, kteří tu a tam obsadí některou z blízkých pokéstop. Nyní se ke všemu přidává příběhová linka zavržená novým speciálním výzkumem Looming in the Shadows, která vám umožní utkat se lídry Rakeťáků, a následně s jejich bossem Giovannim. A zatím to vypadá jako řádný „endgame“ (aneb co dělat po dovršení úrovně 40), po němž volala celá řada hráčů.

Jednou měsíčně tak můžete vyzvat bosse Giovanniho a tři jeho poskoky, ovšem bude to chtít spoustu práce. V prvé řadě musíte narazit na šest Rakeťáků (Grunt) u pokéstop, porazit je, čímž od každého z nich získáte předmět Mysterious Component. Jejich kombinací vytvoříte Rocket Radar, který vám na blízké mapě ukáže doupě jednoho z lídrů týmu R. Porazit je bude dost náročné, pokud se vám to povede, radar z vašeho batohu zmizí, budete však moci odchytit speciálního shadow pokémona, který může být i shiny. Obdobně budete postupovat u dalších dvou lídrů, celkem potřebujete 12 dalších komponent.

Lídři Týmu R se dostávají do hry, včetně bosse Giovanniho:

Při plnění výzkumu Looming in the Shadows dostanete za poražení tří lídrů (Arlo, Cliff, Sierra) tzv. Super Rocket Radar, který odhalí potenciální místa, kde se skrývá boss Giovanni. Z několika lokací je však jen jedno správné, takže v tom nejhorším případě budete muset projít celou herní mapu, než odhalíte jeho skutečnou skrýš. Celý výzkum si budete moci uspíšit pořízením Rocket Radaru z herního obchodu, jeho cena je však zatím neznámá. A hádáme, že půjde pořídit pouze přímo za reálné peníze, nikoliv za pokécoins. Nový obsah se do hry dostane s brzkým updatem.

