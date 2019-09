Konečně známe kapacity baterií u nových iPhonů 11. Prozradil je čínský regulátor

Apple při představení letošních iPhone 11, iPhone 11 Pro a iPhone 11 Pro Max neporušil svou tradici a opět nám zatajil kapacitu použitých baterií. Sekci o výdrži výrobce odbyl strohým prohlášením o tom, že iPhone 11 Pro vydrží o čtyři hodiny déle, resp. iPhone 11 Pro Max o pět hodin déle, než loňské modely. Naštěstí jsme nemuseli na detaily o akumulátorech čekat dlouho, protože je Apple zveřejnil ve svém dokumentu Apple Product Information Sheet, který je k dispozici zde. Podle dat zveřejněných Applem jsou specifikace baterií následující:

iPhone 11 - 11,91 Wh

iPhone 11 Pro - 11,67 Wh

iPhone 11 Pro Max - 15,04 Wh

U smartphonů a tabletu se však (snad až na iPhony) bere jako stěžejní kapacita baterií v jednotkách mAh (miliampérhodina). Pokud má tedy baterie kapacitu 1 500 mAh, znamená to, že je baterie schopna dodávat proud 100 mA po dobu 15 hodin. A samotná výdrž pak závisí na skutečném odběru telefonu. Pro převod z jednotek Wh (watthodina) je třeba do výpočtu zanést napětí baterie. A to se u jednotlivých iPhonů nepatrně liší.

Zatímco první generace iPhonu měla 1 400mAh baterii s napětím 3,7V, loňský iPhone XS měl na baterii napětí 3,81V, v případě iPhonu XS Max bylo napětí 3,8V. Dokud napětí nových baterií nezjistíme z rozborky iFixitu, musíme si pomoci reverzním inženýrstvím. Čínský certifikační úřad TENAA totiž na web vypustil informace o kapacitách jednotlivých baterií. Podle jeho vyjádření je kapacita akumulátorů následující:

iPhone 11 - 3 110 mAh

iPhone 11 Pro - 3 046 mAh

iPhone 11 Pro Max - 3 969 mAh

Když do této kalkulačky dosadíme očekávané hodnoty kapacity baterií dostáváme u iPhonu 11 a iPhonu 11 Pro napětí 3,83V, v případě iPhonu 11 Pro Max vychází napětí na 3,79V. Pokud započteme nepatrnou statistickou odchylku, jedná se o zcela reálné kapacity baterií s odpovídajícím napětím. Nejvíce si tak mezigeneračně přilepšil iPhone 11 Pro Max, který nabídne o čtvrtinu vyšší kapacitu baterie než loňský XS Max (kapacita baterie 3 174 mAh). iPhone 11 Pro si oproti iPhonu XS (2 658 mAh)polepšil o 15 procent, kapacita baterie u základního iPhonu 11 je pak o 7 % vyšší, než u loňského iPhonu XR (2 942 mAh).

Videopředstavení iPhonu 11 Pro a iPhonu 11 Pro Max: