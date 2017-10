Praha, dopravní podnik a operátoři jednají o LTE v metru (včetně tunelů). Najednou však dopravní podnik překvapí (to doslova) Wi-Fi sítí v šesti stanicích. Když prý to dobře půjde, přijdou další. To je pochopitelně věc, která ovlivní byznys model operátorského pokrytí. A teď babo raď. Máme mít radost, že máme aspoň něco a že je to zdarma? Nebo máme chtít víc, kvalitní konektivitu i v tunelech s tím, že se přes ni dá i volat, ale není zdarma?