Konektor USB-C měl být už dávno všudypřítomný standard. Proč pořád není?

Konektor USB typu C už je do praxe uveden čtyři roky, přesto stále nedošlo k jeho masovému rozšíření. Nejrozšířenějším rozhraním počítačů je zastaralé USB typu A a u telefonů se i přes rychlejší nástup céčkového typu USB stále silně drží i starší typ Micro-USB. O periferiích a příslušenství ani nemluvě.

Co je příčinou? Vždyť už i Apple představil počítač s jediným konektorem USB-C a očekávalo se, že to způsobí podobnou akceleraci jako ve své době iMac G3 s USB-A. Ale USB-C to nemá tak jednoduché. Současná rozhraní tak nějak „stačí“ a jsou pro výrobce o něco levnější.