Konkurence pro smartphony? Nintendo chystá konzole Switch Mini a a Switch 2

Nintendo se svou přenosnou konzolí Switch vydanou na konci roku 2017 zabodovalo, firmě se však nepodařilo zacílit na všechny hráče. Největším trnem v oku těch nejnáročnějších je horší přenositelnost konzole, která sice nabídla velký displej, ale i s bočními Joy-cony zabírá stále hodně místa. Nintendo tak na konec letošního roku připravuje zmenšenou verzi herní konzole i jejího nástupce, který vyladí několik drobných detailů.

Zmenšená verze herního konzole od Nintenda, Switch Mini, má být už v jednom celku s ovladači, které budou zabudované přímo do těla konzole. Displej má kvůli tomu mít menší úhlopříčku, zatím se hovoří o rozpětí mezi čtyřmi a pěti palci. Připomeňme, že aktuální generace Nintendo Switch je osazena 6,2" displejem s rozlišením 1 280 × 720 pix. Rozvržení základních ovladačů má být oproti Switchi zmenšené a nepatrně upravené, samozřejmě se počítá i se zpětnou kompatibilitou dříve vydaných her pro Switch.

Představení konzole Nintendo Switch:

Druhou chystanou novinkou bude nástupce Nintendo Switch 2. Konzole má být výkonnější, dostane větší paměť a spekuluje se i o větším rozlišení displeje. Navenek tak rozdíly oproti první generaci nemusí být vůbec vidět, na druhou stranu se spekuluje i o tom, že má být konzole o něco kompaktnější. V tom případě by určitě utrpěla výdrž na jedno nabití, která ani u současné generace není úplně ideální (cca 2,5 hodiny). Nintendo však ukazuje, že i v dnešní době smartphonů, na které si můžete nainstalovat prakticky jakoukoliv hru, jsou přenositelné konzole stále v kurzu. A na to by si ještě před několika lety vsadil zřejmě málokdo.

Zdroj Letsgodigital