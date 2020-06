Konkurence se vyostří. Xiaomi a Huawei objednali ohebná skla pro své skládačky

Samsung Galaxy Z Flip je prvním skládacím modelem, který používá ultratenké sklo (UTG). Podle zpráv z čínského Weiba si obdobná skla objednaly i značky Xuaomi a Huawei, které je budou využívat u svých budoucích „zakřivených“ produktů. A zatímco u Huawei je zřejmé, že bude UTG skla integrovat do skládacích zařízení (výrobce už dříve uvedl na trh Mate X a Mate Xs), u Xiaomi to spíše vypadá na integraci UTG skla do „celoobvodových“ displejů, který byl poprvé prezentován u konceptu Mi Mix Alpha.

Xiaomi do segmentu skládacích zařízení zatím nijak rázně nevkročilo. Od ukázky skládacího Xiaomi v ruce CEO Lin Bina, už uplynul rok a půl, a to bez jakékoliv realizace. Xiaomi má nejblíže k vytvoření konkurenčního modelu pro véčko Galaxy Z Flip, tedy alespoň podle informací z dubna. Huawei chce zase přejít na odlišnou konstrukci, konkrétně vytvořit přímou konkurenci pro Galaxy Fold. Čínský výrobce si před několika měsíci podal designový patent, na němž vidíme zařízení s displejem, který se skládá dovnitř. Na vnější straně v zavřeném stavu však najdeme ještě jeden rovný displej. A to nám něco připomíná...

Je pravděpodobné, že Xiaomi i Huawei použijí stejný přístup jako Samsung. Ten na UTG displej ještě přidal plastovou fólii, která zaručuje, že se křehkému sklu nic nestane, na druhou stranu fólie není tak odolná, takže do ní lehce uděláte rýhu. Pokud však firmy přijdou na alternativní řešení, bude to jen a jen dobře. Z případného nového odolného plastického materiálu, který bude krýt displej (tzv. cover layer), by mohlo těžit celé odvětví skládacích zařízení. Nejbližší přírustek mezi skládačky se očekává od Samsungu, 5. srpna by měli jihokorejci oznámit novou generaci hybridu Galaxy Fold 2.

Via Androidauthority