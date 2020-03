Koronavirus se dotkne úplně všech. Výrobci odkládají premiéry, mobilů se prodá méně

Pandemie koronaviru bohužel není žádná dětská rýmečka. Nabírá na intenzitě a dotkne se úplně všech, včetně mobilních výrobců. O zrušeném veletrhu MWC už jsme mluvili, významné premiéry podle plánu stihl jen Samsung, všichni ostatní musí vymýšlet alternativy.

Někteří výrobci sáhli k online premiérám (Sony, Realme, Huawei, Oppo), jiní chtěli akci odložit, ale ve světle stále se měnících událostí jim opět nezbude nic jiného, než novinky ohlásit online (Nokia, Xiaomi, znovu Huawei). Jarní Apple keynote byla zrušena, Apple bude jen nerad představovat bez publika a své pověstné show, ale ani v tomto případě asi nebude jiné cesty…

Ale zkomplikované premiéry jsou jen špičkou ledovce, pro byznys jsou daleko vážnější problémy s výrobou a prodejem. Zákazníci zkrátka v době krize mají akutnější starosti, než kupovat nový mobil. Vyrábí se hlavně v Číně, což je epicentrum pandemie, zasažený je celý dodavatelský řetězec.

První čísla máme, další jsou ve hvězdách

V Číně se v únoru prodalo 14 milionů smartphonů, o 55 % méně, než v únoru minulého roku. Apple, který měl v Číně na čas zavřel všechny obchody, prodal půl milionu iPhonů, loni to bylo 1,25 milionu.

Zatím optimistická vyhlídka Strategy Analytics ze začátku března počítá s tím, že do května by se měla situace stabilizovat. Prodeje za první půlrok 2020 budou nižší, ale byznys by se měl v druhém pololetí opět rozjet a celoroční pokles by prý neměl být větší než 15 %.

Mobilní byznys má průšvih. Otázkou je, jak velký bude…

Koronavirus online