Koronavirus zasáhne i veletrh IFA. Místo týdenní výstavy může být jen konference

Kvůli koronavirové nákaze se nekonal tradiční únorový veletrh mobilních technologií MWC 2020 v Barceloně, pandemie se ale dotkne i akcí, které jsou v plánu později v tomto roce. V nepříjemné situaci se octl velký podzimní veletrh spotřební elektroniky IFA, který se pravidelně koná začátkem září v Berlíně. Úplné zrušení mu zřejmě nehrozí, proběhne ale ve výrazně modifikované podobě.

Hlavním důvodem je omezení vydané berlínskou vládou na konání velkých akcí. Německá metropole nařídila, že až do konce října nesmí na území města probíhat akce s počtem návštěvníků větší než 5 tisíc. IFA ale pravidelně vykazuje návštěvnost v řádu statisíců lidí. Organizátoři veletrhu společně s výstavištěm Messe Berlin proto avizovali, že hledají nejvhodnější řešení, které by vládnímu nařízení vyhovělo. Dobrou zprávou je, že akci zrušit nechtějí.

Jiný termín, jiné místo, jiný formát?

Nabízí se několik možností. Pořadatelé mohou veletrh uspořádat v tradičním rozsahu, ale v jiném termínu po 24. říjnu, kdy už omezení nebude platit. To je ale na uvedení nových produktů, které se mají prodávat ještě před Vánocemi, poměrně pozdě, v brzkém listopadovém termínu by se to nicméně ještě stihnout dalo.

Další variantou je, že z týdenního spotřebitelského veletrhu se stane kratší odborná konference pro firmy a novináře, která by počet návštěvníků mohla splnit. S tímto formátem už mají pořadatelé bohaté zkušenosti – dvoudenní IFA Global Press Conference se koná každý rok na jaře, letošní ročník na Kypru musel být kvůli pandemii zrušen.

V takovém případě by ale o možnost zhlédnutí a vyzkoušení novinek byli ochuzeni běžní zákazníci, kteří tvoří nemalou část každoroční návštěvnosti. Nejméně pravděpodobná je pak varianta, že IFA letos proběhne mimo Berlín v jiné spolkové zemi, která nařízení o omezení počtu návštěvníků akcí nemá tak přísné. Pořadatelé IFA dají brzy vědět, rozhodování nemají snadné.