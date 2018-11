Kouzelnický svět Harryho Pottera v rozšířené realitě odstartuje příští rok

Vývojář Pokémon Go, Niantic, již loni v listopadu oznámil hru v rozšířené realitě na motivy kouzelnického světa Harryho Pottera. Hra se měla do smartphonů dostat v letošním roce. A přesně po roce od tohoto oznámení se dozvídáme, že bude hra uvedena na trh až roce příštím. Kouzelnický Maguss si může, alespoň prozatím, oddechnout. Žádný masivní odklon hráčů ke známé franšíze se zatím nekoná.

Niantic mezitím aktualizoval webové stránky, které navozují budoucí duch hry. Kouzelnický svět je na pokraji vyzrazení a do toho „skutečného“ začínají pronikat stopy magie. Na samotných hráčích bude, aby „uchránili kouzelnický svět před kalamitou“. Hra tak vypadá jako hybrid mezi Pokémon Go a Ingress Prime s detektivním podtextem a známými kulisami. V rozšířené realitě budete odhalovat tajemství, kouzlit a střetávat se s příšerkami a postavami z knih a filmů na motivy Harryho Pottera.

A ani samotný teaser toho mnoho nenaznačuje. Vidíme na něm zlatonku a kouzlo Immobilus, které ji znehybní. Na zdi se pak objeví náborový plakát, který láká dobrovolníky, kteří uchrání svět magie před odhalením. Ironií je však to, že se plakát nachází v mudlovském světě. Niantic navíc promeškal ideální příležitost k uvedení hry, a to při vstupu filmu Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny do kin. A právě k tomuto termínu se mnozí z fanoušků univerza až dosud upínali. Proč došlo k odložení hry na rok 2019, Niantic nijak nekomentoval.

Teaser ke hře Harry Potter: Wizards Unite: