Kouzlo jednoduchosti. Vozíčkem s 99 telefony překreslíte trasy Google Map

Google Mapy dnes bereme jako naprostou samozřejmost, takže se ani nikdo nepídí po zdrojích dat, které mapa zobrazuje. Google Mapy jsou jakousi živoucí nadstavbou reálného světa, bez které by spousta služeb nemohla existovat. Berlínský umělec Simon Weckert se však na Google Mapy podíval s určitým nadhledem a v rámci svých aktivit je zkusil „hacknout“. No a to bylo překvapivě jednoduché.

Hackování Google Map s vozíčkem s 99 telefony:

Do malého vozíčku si Simon Weckert naložil 99 bazarových telefonů, které připojil na Wi-Fi hotspot a na všech nastavil navigaci do určeného cíle. Vozík tlačil přímo po cestě, na což začaly Google Mapy velmi rychle reagovat. Dopravní informace na místě pohybu vozíčku velmi rychle přešly ze zelené do červené. Z ulice se tak stalo místo, které navigace pro další uživatele automaticky nahrazovala alternativními trasami, které objížděly detekovanou „dopravní zácpu“.

Weckert tímto pokusem a souběžnou uměleckou instalací chce provokovat a poukázat na to, že v Google Mapách chybí jakákoliv kontrola a regulace. To co nám mapy zobrazují a simulují, a co bereme jako nepopíratelný fakt, však vůbec nemusí být pravda. Google Mapy mají obrovskou sílu a neskutečný záběr, dokáží ovlivnit navigační trasy, vnímání fyzických prostorů a zřejmě i spoustu dalších sfér lidského vlivu. Můžeme však opravdu věřit tomu, co zobrazují?

Zdroj Simon Weckert