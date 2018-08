Kovová Nokia 5.1 jde do prodeje. Je o fous levnější, než se čekalo, ale až příliš skrblí na paměti

Výrobce telefonů Nokia, společnost HMD Global, oznámila start prodeje smartphonu Nokia 5.1 na českém trhu. Novinka je vyrobená z hliníku, obsahuje širokoúhlý displej a čistý Android. Cenovka je o pětistovku nižší, než výrobce původně avizoval, telefon se prodává za 4 999 Kč. Na výběr je zatím pouze modrá, později přibude i černá varianta.

I tak jde ale o poměrně odvážnou cenu vzhledem k tomu, že telefon nabízí pouze 2 + 16 GB paměti. Přitom se vyrábí i verze 3 + 32 GB, která se ovšem do Česka nedováží. O výkon se stará procesor Helio P18 od Mediateku a telefon by díky němu měl nabídnout o 40 % vyšší výkon než loňská Nokia 5. Ve výbavě neschází ani NFC.

IPS displej s poměrem stran 18 : 9 nabídne Full HD+ rozlišení. Hlavní fotoaparát má pouze jednu čočku a 16Mpx senzor. Telefon pracuje na čistém operačním systému Android, aktuálně ve verzi Oreo. Je zařazen do programu Android One, což znamená garanci měsíčních bezpečnostních aktualizací po dobu 3 let a funkční updaty systému po dobu 2 let.