Kožený luxus za 55 tisíc. Prohlédli jsme si Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Po roční pauze se opět setkáváme s další spoluprací čínské značky Huawei a německého studia Porsche Design. Smartphone Huawei Mate 30 RS spatřil světlo světa na tiskové konferenci v Mnichově, vychází ze „sériového“ modelu Huawei Mate 30 Pro.

Novinku jsme si mohli bezprostředně po uvedení krátce vyzkoušet. Co jsme u modelu Pro chválili jako designovou perličku – výrazně zakřivený „vodopádový“ displej – to u luxusnějšího RS už nepůsobí tolik elegantně. Na skleněnou plochu panelu totiž plynule nenavazují záda ze stejného materiálu, ale nacházíme zde hranu koženého zadního krytu.

Čekání na služby Googlu

Ten je sice vyroben z pravé kůže (vybírat můžete z červeného nebo černého provedení), ale hrana přechodu je patrná a trochu narušuje jinak čisté linie zařízení. Středový skleněný pás v ose zad vypadá dobře a stal se útočištěm pro čtveřici čoček stejného fotoaparátu Leica, jaký má i Mate 30 Pro. Tato část se ale na rozdíl od koženého povrchu bude mnohem častěji umazávat.

Příliš vkusné nám nepřijde ani přednastavené Porsche Design téma v prostředí telefonu s černo-červenou tapetou a ikonami, které by se hodilo spíše do herního telefonu pro mladé, než do manažerského luxusního telefonu za 55 tisíc korun. Barevné schéma si ale uživatel může snadno změnit.

Prémiový smartphone s pamětí 12 + 512 GB se bude prodávat výhradně v buticích značky Porsche Design, ale prozatím se na něj vztahují stejná omezení jako na další modely řady Mate 30 – výrobce do telefonu zatím nemůže oficiální cestou nahrát služby Google. Huawei nadále vyčkává a věří, že se mu v nejbližší období podaří licence získat.