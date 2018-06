Králem Antutu je Xiaomi Black Shark. Příští měsíc přijdou dva mobily se skóre přes 300 000 bodů!

Minulý měsíc jsme čekali na telefony s procesorem Snapdragon 845, dnes je máme a podle očekávání na v nejvyšších patrech žebříčku Antutu nastalo zemětřesení! Na 1. až 7. místě jsou rozdíly jen minimální a absolutní pořadí nemá velký význam, za měsíc může mezi stejnými telefony vypadat stejně. Spíše bych první sedmičku označil za dělené první místo. A není divu, vždyť právě těchto sedm modelů má čipset Qualcomm Snapdragon 845.

Na samotném vrcholu je Xiaomi Black Shark a dokazuje tak, že technologie nacpané do herních mobilů ze stejného procesoru přece jen vymáčknou něco málo navíc. Ale opravdu jen málo... Zajímavé je, že „Žralok“ má dvě verze s 6 a 8 GB RAM a bylo by zajímavě vidět srovnání, ale Antutu bohužel takhle do hloubky nejde.

iPhony chybí – už druhý měsíc v řadě a zdá se, že je Antutu nehodlá míchat s Androidy do jednoho žebříčku

Druhé místo má nový OnePlus 6, Samsung ve špičce drží Galaxy S9 obou velikostí, a také Sony má dva zástupce – menší Compact vykazuje větší výkon než sourozenec Xperia XZ2. Vešlo se také Xiaomi s krásným Mi Mix 2S.

Až na 8. a 9. místě jsou Samsungy Galaxy S9 s procesory Exynos a TOP 10 uzavírá Huawei Mate 10 Pro s procesorem vlastní výroby. Ztráta na Snapdragon už je znatelná a vypadá to, že Qualcomm opravdu odvedl dobrou práci.

Valí se na nás herní mobily. Mají co nabídnout, není to jen marketing:

Růst skóre nekončí!

Také za měsíc se v žebříčku objeví nové modely, hodně se očekává od dvojice Xiaomi Mi 8 a Asus ROG Phone. Do žebříčku se dostanou až uživatelé provedou minimálně stanovený počet testů (1000 na jeden model), ale už dnes Antutu uvádí, že oba jmenované superphony překonají hranici 300 tisíc bodů.

Na první místo tipujeme Asus ROG Phone, který má sice stejný Snapdragon jako ostatní, ale je přetaktovaný na ještě vyšší výkon. Zdá se, že účinné chlazení a a další vychytávky, které přináší herní smartphony, opravdu mají smysl.

Zdroj: Antutu