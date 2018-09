Králem nositelného příslušenství zůstává Apple. Na záda mu ale dýchá Xiaomi

Na výsledky z trhu nositelného příslušenství (chytré hodinky, trackovací náramky atd.) jsme si tentokrát počkali déle, než je obvyklé. Analytická společnost IDC ale nakonec zveřejnila data za druhý kalendářní kvartál letošního roku (2Q 2018). Na rozdíl od trhů smartphonů nebo tabletů nositelnosti poměrně zdravě rostou, a to meziročně o 5,5 %. Celkem se jich během dubna až června prodalo 28 milionů.

Analytici zároveň přidávají i údaj o tržbách, které dosáhly 4,8 miliardy amerických dolarů. Pouhým vydělením s objemem prodeje pak dostáváme průměrnou prodejní cenu (ASP) jedné nositelnosti na 172 dolarů (cca 3 800 Kč), což je velmi slušná hodnota a ukazuje na rostoucí podíl dražších chytrých hodinek na úkor levnějších trackovacích náramků.

Výrobce 2Q18 Distribuce (mil. ks) 2Q18 Tržní podíl 2Q17 Distribuce (mil. ks) 2Q17 Tržní podíl Meziroční změna 1. Apple 4.7 17.0% 3.4 13.0% 38.4% 2. Xiaomi 4.2 15.1% 3.5 13.3% 19.8% 3. Fitbit 2.7 9.5% 3.4 12.8% -21.7% 4. Huawei 1.8 6.5% 0.8 3.1% 118.1% 5. Garmin 1.5 5.3% 1.4 5.4% 4.1% Ostatní 13.0 46.6% 13.8 52.4% -6.2% Celkem 27.9 100.0% 26.4 100.0% 5.5% Source: IDC Worldwide Quarterly Wearables Tracker, 4. září 2018

Důkazem tohoto trendu je Apple, který i přes jediný prodávaný typ nositelnosti (chytré hodinky Apple Watch) zůstal tržní jedničkou se 4,7 miliony prodaných kusů. Applu se vyplatil zejména model se podporou LTE sítí. Xiaomi, které ve stejném období loni bylo dokonce lídrem, tentokrát spadlo na druhou příčku, na Apple ztrácí půl milionu zařízení, ale má nadále velký růstový potenciál.

Odstup třetího Fitbitu už je výraznější, ale pokud by se počítaly pouze chytré hodinky, byl by s 1,1 milionu prodaných kusů na druhém místě. Čtvrtý Huawei má do objemu prodeje započítány i nositelnosti pod značkou Honor, kterých byla více než polovina z celofiremního objemu. Do první pětky se vešel ještě Garmin, který ze žebříčku Top 5 nositelností vytlačil Samsung.

Jak vybrat chytré hodinky: