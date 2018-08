Krásná Motorola P30 pro Čínu na tiskových fotografiích. Dočkáme se také evropské verze?

Motorola před časem v Číně představila model P30. Všimněte si, že zde výrobce, jehož vlastníkem je čínské Lenovo, nepoužívá charakteristický název Moto, a také portfolio značky je odlišné. Do toho se v Číně prodávají i smartphony přímo pod značkou Lenovo. Jak to celé zapadá do globální koncepce Motoroly? Moc ne.

V Evropě i zbytku světa používá Motorola označení Moto a také několik řad označovaných písmeny – letos už jen Z, G a E. Ještě loni používané řady X a C nebudou mít nástupce. A že by to celé rodiny nastoupilo najednou písmeno P? Je to poměrně nepravděpodobné.

V Číně mají výrobci úplně jiné rozložení sil než ve zbytku světa. Kraluje tam tandem Huawei + Honor, na záda jim dýchá Oppo + Vivo, pozadu nechce zůstat ani Xiaomi. Proto je jasné, že Lenovo + Motorola se nechce svého domovského trhu jen tak vzdát. Odtud také zřejmě nesystémově pojmenovaná Motorola P30, která má názvem odkazovat možná na aktuální vlajkovou řadu Huawei.

Nejnovějším modelem Motoroly je aktuálně Moto Z3: