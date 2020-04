Kravina týdne: Pouzdro na mobil se lžící a vidličkou pro nerušené surfování u jídla

Jmenuje se to Sphoon and Phork a je to pouzdro na telefon, kterému na spodek připevníte lžíci nebo vidličku. Smysl? Abyste se při jídle mohli pořádně soustředit… na displej telefonu, SAMOZŘEJMĚ.

Vidličku a lžíci můžete nosit připnuté na zádech telefonu, nebo v dodávaném sáčku. Když sednete k talíři, jeden z nástrojů zasunete do otvoru na spodní straně krytu a surfujete. A jíte. Vtip?

Smysl pro humor tvůrcům rozhodně nechybí, na produktové stránce uvedli: „Více než 12 tisíc let se lidstvo marně snaží vybudovat dokonalou civilizaci. Vymysleli jsme zemědělství. Vymysleli jsme kolo. Stvořili jsme právní systém. Poslali jsme lidi do vesmíru. Teď se otevírá nová kapitola naší historie. Trvalo nám skoro rok, než jsme dokonale vyladili design pro stolování, které by nenarušilo surfování.“

Tenhle projekt není nic nového. Už před více než rokem se objevil na Kickstarteru, což by nasvědčovalo, že to jeho tvůrci aspoň částečně mysleli vážně. Krátce po spuštění byla kampaň přerušena. Bylo to mizerným zájmem přispěvatelů, nebo tvůrcům někdo vysvětlil, že spojovat baktériemi zamořený smartphone a jídelní instrumenty není úplně dobrý nápad? Nějaký čas si projekt udržoval status mlhavé urban legend.

Až později jeden z tvůrců, Sergey Mast, prohlásil, že to bylo jen designové cvičení, kterým si chtěl vystřelit ze společnosti a současných hodnot.