Krok 1: Apple sebral iPhonům nabíječku. Krok 2: Apple si pojistil, abyste si stejně koupili novou

Divoké spekulace se naplnily a Apple z krabiček iPhonů 12 sebral napájecí adaptér a sluchátka EarPods. Nebyl by to však Apple, aby nám to neprodal jako obrovské pozitivum...

Věděli jste, že Apple celkově prodal už více než dvě miliardy nabíječek? Teď firma usoudila, že je jich mezi lidmi dostatek, takže není nutné posílat do oběhu další. Co už tak hlasitě neříká, je fakt, že drtivá většina z nich má velký USB-A konektor, ale k iPhonům 12 balí kabel USB-C/Lightning (stejné to bylo už u loňských iPhonů 11). Takže většina lidí stejně bude muset koupit novou nabíječku.

Aby těch marketingových blábolů nebylo málo, firma tvrdí, že zavedené změny mají stejný efekt, jako by ze silnic zmizelo 450 000 aut za rok. Tomuhle nesmyslu se podrobněji věnujeme zde:

Na kolik vás takový bonusový nákup přijde? Letitý napájecí adaptér s výkonem 5W stojí 590 Kč. Ke cti musíme Applu přičíst fakt, že nový 20W adaptér pro rychlé nabíjení stojí stejných 590 Kč. Nebo už si rovnou koupíte MagSafe za dvojnásobek?

Závěrem otázka do diskuze: Jak dlouho bude trvat, než se ozve první výrobce smartphonů s Androidem, že z krabičky sebral nabíječku?