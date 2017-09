„Odstraňování rámečků“ je nejsilnější trend současného světa smartphonů. Každý na to jde trochu jinak, nabídka je pestrá, a to je dobře. Kdo na to jde nejlépe? Který bezrámeček je nejbezrámečkovatější? Jaké jsou výhody a nevýhody? Za kolik let se dočkáme konceptu ze sci-fi filmů, budeme v ruce držet opravdu jen displej a všechna elektronika bude schovaná pod ním? Bude to lehce nepraktické, silně rozbitné, ale hra na efekt převálcuje všechny ostatní argumenty.