Který mobil za vaše peníze udělá nejlepší fotky? Budete překvapení

Vzali jsme žebříček nejlepších fotomobilů DxO Mark Mobile a bodové hodnocení vztáhli k ceně.

Všichni víme, že žebříčku vládne Huawei P20 Pro se 109 body. Ale také je docela drahý, takže jej v naší metodice porazí mobil s výrazně slabším hodnocením, který však stojí čtvrtinu peněz. Ale najdou se i telefony se slabším DXO skóre, které stojí daleko víc než Huawei. Mají dostatek nefotografických argumentů k nákupu?

Bylo by jednoduché podělit cenu počtem bodů v DxO, ale hodnocení by bylo zkreslené tím, že žebříček nevychází z nuly (i ten nejhorší mobil od DxO dostal nějaké body). Naše hodnocení vychází z minimálního hodnocení výběru (tj. 68 bodů). V grafu pak vidíte, kolik zaplatíte za lepší skóre. Barvami jsme telefony rozdělili do tří zón – nejvýhodnější zelená, kompromisní modrá a červená s horší poměrem kvality a ceny. Podle os si pak snadno dohledáte, kolik je za daný model nutné zaplatit a jaké je jeho absolutní hodnocení.



Jistě, můžete zpochybňovat váhu hodnocení DxO, nebo ěkterý z mobilů koupíte výrazně levněji, ale třeba vám tenhle graf pomůže s výběrem nového mobilu...

Výsledky v tabulce berte s rezervou.

Ceny ve většině případů bereme z CZC.cz, ale určitě seženete i levněji, takže se poměr ještě vylepší. Nebereme v úvahu různé cashbacky, které mají v oblibě zejména Samsung a Huawei. S cenami pochopitelně zahýbá i aktuálně probíhající Black Friday akce. Vždy počítáme s nejnižší paměťovou variantou, foťák je u všech variant stejný. Žebříček DxO má svoji historii, takže se s novinkami míchají i starší modely, které už běžně nekoupíte. Pořídit se ještě dají, můžete je koupit ze druhé ruky, ale zvažte, jestli jste ochotní kvůli „levnějšímu DxO bodu“ trpět zastaralý hardware a software. Ne všechny moderní mobily prošly testem DxO, takže je v žebříčku nenajdete. Jak by si asi vedly Honory, čtyřfoťákový Samsung a další?

DxO Mark, novodobý soudce a kat fotomobilů. Nakolik se mu dá věřit?

Hrubá data