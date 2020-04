Kupte si poslední levné příslušenství z Číny. Za 10 měsíců tenhle fenomén prakticky skončí

Ministerstvo financí ČR oznámilo, že integruje unijní regule do novely o DPH, která mj. ruší osvobození od platby DPH u levných nákupů do 22 eur. V praxi se to dotkne všech, kteří si zvykli nakupovat laciné cetky na online tržištích jako Aliexpress, eBay, Banggood, Gearbest atd.

Pokud je hodnota nákupu z e-shopu mimo EU nižší než 22 eur, je zásilka nejen levnější o DPH, ale příjem na celní poště a distribuce dál po ČR pouhou formalitou. Problém tedy bude dvojí a navýšení ceny o daň nemusí být tím větším. Celní řízení zásilku zdrží a poplatek ve výši několika stokorun prakticky zničí fenomén levných nákupů z Číny.

Osvobození od DPH u levných zásilek skončí 31. prosince 2020. Všechny zásilky, které dorazí 1. ledna 2021 a později projdou celním řízením se vším všudy. Jelikož se dá po Novém roce očekávat také ohromný příjem zboží objednaného ještě v průběhu letošního roku, celní pošta bude zpočátku nejspíše zahlcená a doba doručení se výrazně prodlouží.

Asijská tržiště budují evropské mezisklady

Na změnu pravidel se už roky připravují i asijská tržiště. V Evropě budují mezisklady. I když si tedy objednáte zboží z asijského obchůdku na Aliexpressu, reálně může jít zboží třeba z Pobaltí, ze Španělska, nebo...

