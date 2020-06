Kupujte, dokud jsou! Xiaomi po pár týdnech nečekaně končí prodej řady Mi 10

Teprve před pár týdny se dostaly do prodeje a nyní jsou označeny „End of Life“. To v retailovém žargonu znamená ukončení prodejního cyklu daného výrobku a tedy jeho vyřazení z prodeje. Obvykle se tak v případě chytrých telefonů děje nejdříve po jednom nebo i dvou letech, kdy už tou dobou zastaralé modely mají své nástupce.

Proč jsou ale zbrusu nové smartphony Xiaomi Mi 10 a Xiaomi Mi 10 Pro ukončeny ani ne po měsíci? Od českého zastoupení značky Xiaomi jsme dostali strohé vyjádření: „Prodej série Mi 10 bude v České republice ukončen. Modely budou po vyprodání zásob dostupné pouze na zahraničním trhu.“

Právě zmínka o zahraničním trhu by mohla být vodítkem. Přece jen nové „Mi desítky“ už jsou i na poměry značky Xiaomi poměrně drahé – základní verze stojí 22 a Pro verze dokonce 28 tisíc korun. Takové sumy jsou zákazníci ochotni platit možná Applu, ale zřejmě ne značkám, které jsou známé hlavně díky telefonům střední třídy s konkurenčními cenovkami.

Příliš vysoká cena a nevyužitelné 5G

Za stažením prodeje z českého, ale možná i některých dalších evropských trhů může být alokace skladových zásob do jiných zemí, kde by Xiaomi i s dražšími modely mohlo uspět. To by mohlo podle našeho odhadu být v některých bohatších asijských zemích a zejména v Číně. Protože se v uplynulých měsících všichni výrobci včetně Xiaomi potýkali s poklesem výroby, může být přeskupení zásob řešením tohoto výpadku.

Další možností nižšího zájmu o novinky může být chybějící funkce Dual SIM (a zároveň zatím nijak nevyužitelná konektivita 5G). Smartphony vybavené Snapdragonem 865 v současné době neumí funkci Dual SIM při aktivní 5G konektivitě, a tak spousta výrobců včetně Xiaomi u modelů Mi 10 a Mi 10 Pro tuto komplikaci vyřešila osazením šuplíku pouze na jednu SIM kartu. I když si u nás 5G „nepustíme“, kvůli chybějícímu druhému šuplíku máme zablokovanou i funkci Dual SIM.

Ukončení prodeje smartphonů tak krátce po jeho startu je určitě velmi neobvyklým krokem, na druhou stranu nemusí jít o konec definitivní. Až se v příštím roce (snad) začnou v Česku spouštět první části 5G sítě, může mít znovuuvedení obou modelů větší smysl a tou dobou by už příznivější mohla být i cenovka. Navíc se ještě doprodávají zbytky zásob, takže nerozhodnutí zájemci stále mají možnost získat dnes už „limitovanou edici“ Mi 10 nebo Mi 10 Pro.

Pozn.: Do řady Mi 10 patří i model Xiaomi Mi 10 Lite, toho by se ale konec prodeje týkat neměl.