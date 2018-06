KURIOZITA: Lix Pen je nejmenší 3D tiskárna na světě, vyzkoušeli jsme ji

Když chcete mít na papíře přesnou grafiku, patrně ji vytisknete na tiskárně. Když chcete něco načrtnout a dát do toho kus sebe, vezmete tužku a vznikne náčrtek.

Podobný vztah ve třech rozměrech mají 3D tiskárna a skečovací 3D pero Lix Pen. Je to jednoduchá pájka, která taví barevné plastové špagety. Ovládání je jednoduché a skutečně to funguje. Na webu výrobce najdete řadu ukázek, co tahle hračka ve správných rukou umí. Naše první pokusy ani zdaleka nevypadají tak dobře, ale lepšíme se a opravdu to funguje.

Nicméně stěžejní otázka zůstává nezodpovězená – k čemu je to dobré?