Kurvítko? Apple se omlouvá, vysvětluje a nabízí levnou výměnu baterie

Apple se vyjádřil ke zjištěním, která proletěla světem těsně přes Vánoci. Firma potvrdila, že snižování výkonů starších iPhonů je záměrné a sváděla to na starší baterie, které v chladném počasí či při zátěži nestíhaly dodávat energii. Snížený výkon tedy měl zabránit vypínání starších iPhonů, ovšem lidé jej viděli jako mechanismus pro umělé zastarávání.

Na Apple se snesla vlna kritiky a žaloby. Apple zveřejnil otevřený dopis s názvem „A Message to Our Customers about iPhone Batteries and Performance“, v němž se omlouvá a vysvětluje, že celá kauza vznikla „neporozuměním souvislostí“. Spíše než o upřímnou omluvu, se však jedná o první nutný krok v rámci obhajoby v budoucích soudních sporech...

Aby Apple získal zpět ztracenou důvěru, připravil dvě novinky:

cena za pozáruční výměnu baterie u iPhonů klesla z 50 dolarů na 29 USD (630 Kč). Zlevněná výměna baterie se týká iPhonu 6 a novějších, ovšem zároveň musí mít telefon baterii, která musí být nutně vyměněna. Snížená cena bude platit od ledna do prosince 2018 začátkem roku 2018 vydá Apple update systému iOS, v němž budou moci uživatelé zjistit aktuální „zdravotní stav“ baterie ve svém iPhonu. Nabídka v telefonu také ukáže, zda stav baterie negativně ovlivňuje výkon telefonu či nikoliv

Vybíráme z otevřeného dopisu Applu

Slyšeli jsme od našich zákazníků zpětnou vazbu na to, jak přistupujeme k výkonu iPhonů se staršími bateriemi, a jak jsme tento proces odkomunikovali do médií. Víme, že část z vás cítí, že vás Apple zklamal. Omlouváme se. Jsou zde však velká nedorozumění, která chceme uvést na pravou míru a dát vám vědět o změnách, které chystáme.

Nejprve, a to je podstatné, jsme nikdy - ani nebudeme - cíleně snižovat životnost jakéhokoliv Apple produktu, nebo snižovat uživatelskou zkušenost, aby uživatelé svá zařízení upgradovali. Našim cílem je vždy vytvářet produkty, které naší zákazníci milují, a mít iPhony, které vydrží co to půjde, je toho důležitou součástí.

Chemicky stárnoucí baterie dokáže ve špičkových zátěžích dodávat méně energie, zejména, je-li málo nabitá, což může v určitých situacích vést k neočekávanému vypnutí telefonů. My si bezesporu myslíme, že náhodná vypnutí jsou neakceptovatelná. Nechceme, aby žádný z našich uživatelů zmeškal hovor, neměl možnost fotit nebo měl přerušenou jinou činnost na iPhonu, pokud se tomu můžeme vyhnout.

Asi před rokem jsme v iOS 10.2.1 přidali update, který vylepšuje power management během maximálních zátěží, abychom se vyhnuli neočekávaným vypnutím u iPhonu 6, iPhonu 6 Plus, iPhonu 6S, iPhonu 6S Plus a u iPhonu SE. I když tyto změny mohly být na první pohled nepostřehnutelné, v některých případech mohou uživatelé zažívat delší načítání aplikací a další omezení ve výkonu.

Nejdříve jsme si mysleli, že to bylo díky kombinací dvou faktorů: běžným dočasným zpomalením při aktualizaci systému, protože iPhone instaluje nový software, updaty a aplikace, a drobnými chybami v úvodní verzi softwaru, které od té doby již byly opraveny. Teď věříme, že dalším viníkem je pokračující chemické stárnutí baterií originálních baterií ve starších iPhonech.

Vždy jsme chtěli aby uživatelé své iPhony používali, co nejdéle to půjde. Jsme pyšní na to, že Apple produkty jsou známy pro svou trvanlivost a pro to, že si svou hodnotu drží déle, než zařízení našich konkurentů.

V Applu pro nás důvěra zákazníků znamená vše. Nikdy ji nepřestaneme získávat a udržovat ji. Jsme schopni dělat, práci kterou milujeme jenom díky vaší důvěře a podpoře - a na ní nikdy nezapomeneme a nebudeme ji brát jako hotovou věc.

Představovací video nejnovějšího Apple iPhone X:

Zdroj Apple